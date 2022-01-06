Инне Маликовой пришлось отказаться от пенсии по старости

Незадолго до Нового года стало известно, что красавица-блондинка, солистка и руководитель “Новых Самоцветов” официально добилась статуса пенсионерки. Чтобы оформить пособия по закону, Маликовой даже пришлось обратиться в суд. Общественность, не углубляясь в причинно-следственные связи и предысторию ситуации, тут же принялась клеймить артистку.

Сразу после праздников Инна решила внести ясность и дала комментарий по резонансному поводу. “Когда юристы организации, в которой я официально числюсь уже более 25 лет, предложили мне рассмотреть возможность оформления документов на досрочную пенсию, как творческому работнику по стажу, я не придала значения этому факту, — рассказала “СтарХиту” артистка. — Для меня такое положение вещей было нормой — моя мама, артистка балета, получает пенсию с 37 лет. Что среди творческих профессий — обычная практика. Все выплаты я планировала перечислять благотворительному фонду “Старость в радость”, которому помогаю на протяжении многих лет”.

Основатель и директор организации — Елизавета Олескина с теплотой отзывается об Инне, ведь Маликова давно является большим другом фонда. “Она — один из активнейших наших помощников, — говорит Олескина. — Принесла немало радости подопечным. А любая помощь очень важна, мы принимаем ее с уважением и благодарностью”.

Все технические нюансы громкой истории “СтарХиту” прокомментировали руководитель и управляющий партнер юридической группы “Гришин, Павлова и партнеры” Антон Гришин и руководитель практики “Трудовые споры”, ведущий юрист Руслан Кожевников. Они также сообщили, что Инна отказывается от получения досрочной пенсии.