Инне Маликовой пришлось отказаться от пенсии по старости(6)
Новость о том, что 45-летняя артистка собирается получать пенсию, не на шутку возмутила общественность. Инна объяснила, почему обратилась за выплатами, и сделала официальное заявление, — сообщает “СтарХит”.
Незадолго до Нового года стало известно, что красавица-блондинка, солистка и руководитель “Новых Самоцветов” официально добилась статуса пенсионерки. Чтобы оформить пособия по закону, Маликовой даже пришлось обратиться в суд. Общественность, не углубляясь в причинно-следственные связи и предысторию ситуации, тут же принялась клеймить артистку.
Сразу после праздников Инна решила внести ясность и дала комментарий по резонансному поводу. “Когда юристы организации, в которой я официально числюсь уже более 25 лет, предложили мне рассмотреть возможность оформления документов на досрочную пенсию, как творческому работнику по стажу, я не придала значения этому факту, — рассказала “СтарХиту” артистка. — Для меня такое положение вещей было нормой — моя мама, артистка балета, получает пенсию с 37 лет. Что среди творческих профессий — обычная практика. Все выплаты я планировала перечислять благотворительному фонду “Старость в радость”, которому помогаю на протяжении многих лет”.
Основатель и директор организации — Елизавета Олескина с теплотой отзывается об Инне, ведь Маликова давно является большим другом фонда. “Она — один из активнейших наших помощников, — говорит Олескина. — Принесла немало радости подопечным. А любая помощь очень важна, мы принимаем ее с уважением и благодарностью”.
Все технические нюансы громкой истории “СтарХиту” прокомментировали руководитель и управляющий партнер юридической группы “Гришин, Павлова и партнеры” Антон Гришин и руководитель практики “Трудовые споры”, ведущий юрист Руслан Кожевников. Они также сообщили, что Инна отказывается от получения досрочной пенсии.
“Определенная категория творческих работников входит в перечень лиц, действительно, имеющих на нее полное право, — говорят эксперты. — Кому-то это может показаться несправедливым, но есть закон, не мы его придумали. И обсуждения правомочности этого закона следует вести с законодателем, а не с конкретным артистом или исполнителем. Не совсем понятно, зачем тогда существуют нормы, если мы не должны ими пользоваться. Глядя на то, как начали развиваться события, мы решили отозвать иск. Нам предстоит апелляционная инстанция. Инна Юрьевна будет претендовать на выход на пенсию на общих основаниях с остальными гражданами РФ”.
“На сегодняшний день в этой истории поставлена точка. Я очень рада, что эта ситуация стала полезной для людей творческих профессий, которые узнали о своих правах и смогут ими воспользоваться” — заключила Инна Маликова.