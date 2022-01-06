В новогоднюю ночь умер актер Михаил Бычков, сыгравший в “Покровских воротах” и “12 стульях”

Как рассказал сын Михаила Анатольевича, в тот день 31 декабря , родители пришли в гости праздновать Новый год. Люди они уже пожилые , но благо идти нужно всего лишь в соседний подъезд. Уже много лет вся большая семья Бычковых живет в доме на Дмитровском шоссе; Михаил Анатольевич с супругой Ольгой Николаевной в одном подъезде , а сын в соседнем.

Алкоголь практически не употребляли, ограничились бокалом шампанского под бой курантов. После встречи Нового Года супруги пошли домой. Легли спать. Ничего не предвещало беды, актёр даже был записан к стоматологу на 3 января. Но, к несчастью, Михаил Бычков больше не проснулся. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь артисту, лишь констатировали смерть.

Михаил Анатольевич Бычков — актёр театра и кино. В его послужном списке несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной, фильмы; “Кин-дза-дза!”, “Покровские ворота”, “12 стульев”, “Борис Годунов” и т.д.

Сын артиста также рассказал о том, что отец не был охочий до наград, для него было главное увлечение профессией. Когда актёру показывали информацию про него в интернете, он без ложной скромности говорил, что это лишь капля в море. Михаил Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в 3 операх и 2 балетах.

Сын артиста жалуется, что весь послужной список уже не восстановить из-за сгоревших архивов Союза театральных деятелей. Даже с пенсией при жизни были проблемы, Бычков получал лишь часть пенсии, которую восстановили по сохранившимся договорам.

У Михаила Анатольевича Бычкова осталась жена, с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.