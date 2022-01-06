06.01.2022, 21:30
Русский театр едет в Нарву!(1)
Pressifoto
Первого февраля в 19:00 на сцене концертного дома “Женева” будет показана одна из самых смешных и искромётных комедий ХХ века — “Шум за сценой” по пьесе Майкла Фрейна.
“Шум за сценой” — комедия положений, использующая приём “театра в театре”, её герои — постановочная группа, репетирующая спектакль. Разумеется, всё у них идёт не как планировалось. Комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.
В Русском театре Эстонии спектакль “Шум за сценой” поставил знаменитый эстонский режиссёр, многократный лауреат премии Союза Театральных Деятелей Эстонии Прийт Педаяс.
В спектакле играют: Илья Нартов, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Игорь Рогачёв, Елена Тарасенко, Анна Маркова, Сергей Фурманюк, Карин Ламсон и Александр Домовой.