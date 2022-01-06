Русский театр едет в Нарву!

“Шум за сценой” — комедия положений, использующая приём “театра в театре”, её герои — постановочная группа, репетирующая спектакль. Разумеется, всё у них идёт не как планировалось. Комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.