Культура
06.01.2022, 21:30

Русский театр едет в Нарву!

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Pressifoto
Первого февраля в 19:00 на сцене концертного дома “Женева” будет показана одна из самых смешных и искромётных комедий ХХ века — “Шум за сценой” по пьесе Майкла Фрейна.

“Шум за сценой” — комедия положений, использующая приём “театра в театре”, её герои — постановочная группа, репетирующая спектакль. Разумеется, всё у них идёт не как планировалось. Комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.

В Русском театре Эстонии спектакль “Шум за сценой” поставил знаменитый эстонский режиссёр, многократный лауреат премии Союза Театральных Деятелей Эстонии Прийт Педаяс.

В спектакле играют: Илья Нартов, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Игорь Рогачёв, Елена Тарасенко, Анна Маркова, Сергей Фурманюк, Карин Ламсон и Александр Домовой.

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