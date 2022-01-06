У покойного принца Филиппа объявился незаконнорожденный сын

Роман закрутился в Германии, куда Филипп прибыл, будучи лейтенантом на одном из боевых судов Великобритании. Эффектная внешность и форма помогли ему быстро завоевать сердце барменши Мари-Каролины.

Формально мать Фоке на тот момент была замужем, однако ее супруг числился без вести пропавшим на войне. Спустя три месяца после окончания Второй мировой войны Мари-Каролина, по словам мужчины, написала принцу Филиппу о своей беременности — на тот момент он уже вернулся в Великобританию.

Герцог якобы нашел повод приехать в Германию и стал уговаривать отдать ему ребенка после рождения, чтобы увезти его в Лондон и растить там. Однако Мари-Каролина наотрез отказалась, не передумав даже после возвращения своего мужа — выяснилось, что тот был в плену.

Самым пикантным моментом этой истории оказалось то, что на тот момент принц Филипп уже состоял в романтических отношениях со своей будущей супругой Елизаветой. Однако, по заверениям Фоке, его мать была не в курсе происходящего.

Назвавшийся незаконнорожденным сыном принца отметил, что эту историю рассказала ему бабушка уже после похорон Мари-Каролины. Он также признался, что пытался связаться с королевской семьей и провести генетическую экспертизу, однако ему отказали.

О том, чтобы добыть незаконным способом ДНК Филиппа, и речи не шло, заявил Фоке. Автор скандальных мемуаров утверждает, что все, чего он хотел — признание герцогом Эдинбургским его как сына. Теперь же это невозможно, потому Фоке решил поделиться своей историей с миром с помощью книги.