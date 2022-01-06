Разное
06.01.2022, 16:38

ФОТО | Вам бы и в голову не пришло такое коллеционировать!

 (3)
ФОТО: Twizz

Люди любят окружать себя вещами, которые приносят им радость и вызывают у них интерес. Иногда какие-то предметы нравятся людям гораздо больше остальных, и они начинают приобретать их в неограниченном количестве. Так и возникают коллекции. Но среди них встречаются настолько необычные, что на них стоит посмотреть отдельно. Twizz собрал коллекцию оригинальных коллекций.

Калькуляторы для девочек

(источник)

Так вот кто тырит кнопки и лампы лифтов!

(источник)

Трофеи охотника за привидениями

(источник)

Только солонки и перечницы

(источник)

Игральные кости всех видов

(источник)

И попользовался, и коллекцию собрал, и место сэкономил

(источник)

Коллекция самого счастливого человека в мире

(источник)

Брошки и заколки в виде цикад

(источник)

Коллекция человека-сороки

(источник)

А вот кто срезает ручки для смыва из бачков!

(источник)

Монополист "Монополии"

(источник)

И никаких гвоздей!

(источник)

Кока-коллекция

(источник)

Резать к чёртовой матери!

(источник)

Когда хочется что-то повертеть в руках

(источник)

Знаете, почему сейчас у мышек нет шариков? Они все здесь

(источник)

Опилки? Нет, скобки!

(источник)

Когда в конце матча футболисты меняются футболками, некоторые собирают трофеи. Это наменял Жерар Пике

(источник)

Охотничьи трофеи

(источник)

Угадай марку

(источник)

Каменный алфавит

(источник)

Само приползло!

(источник)

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии