ФОТО | Вам бы и в голову не пришло такое коллеционировать!

Калькуляторы для девочек

Так вот кто тырит кнопки и лампы лифтов!

Трофеи охотника за привидениями

Только солонки и перечницы

Игральные кости всех видов

И попользовался, и коллекцию собрал, и место сэкономил

Коллекция самого счастливого человека в мире

Брошки и заколки в виде цикад

Коллекция человека-сороки

А вот кто срезает ручки для смыва из бачков!

Монополист "Монополии"

И никаких гвоздей!

Кока-коллекция

Резать к чёртовой матери!

(источник)

Когда хочется что-то повертеть в руках

Знаете, почему сейчас у мышек нет шариков? Они все здесь

Опилки? Нет, скобки!

Когда в конце матча футболисты меняются футболками, некоторые собирают трофеи. Это наменял Жерар Пике

Охотничьи трофеи

Угадай марку

Каменный алфавит

Само приползло!