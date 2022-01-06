06.01.2022, 16:38
ФОТО | Вам бы и в голову не пришло такое коллеционировать!(3)
ФОТО: Twizz
Люди любят окружать себя вещами, которые приносят им радость и вызывают у них интерес. Иногда какие-то предметы нравятся людям гораздо больше остальных, и они начинают приобретать их в неограниченном количестве. Так и возникают коллекции. Но среди них встречаются настолько необычные, что на них стоит посмотреть отдельно. Twizz собрал коллекцию оригинальных коллекций.
Калькуляторы для девочек
Так вот кто тырит кнопки и лампы лифтов!
Трофеи охотника за привидениями
Только солонки и перечницы
Игральные кости всех видов
И попользовался, и коллекцию собрал, и место сэкономил
Коллекция самого счастливого человека в мире
Брошки и заколки в виде цикад
Коллекция человека-сороки
А вот кто срезает ручки для смыва из бачков!
Монополист "Монополии"
И никаких гвоздей!
Кока-коллекция
Резать к чёртовой матери!
(источник)