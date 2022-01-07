В возрасте 38 лет умерла известная телеведущая и предприниматель Кристи Оясаар

О том, что Кристи Оясаар скончалась, сообщил СМИ ее муж Маури Дорбек. “Я должен с большой печалью объявить, что сегодня в 12.00 из-за тяжелой болезни любовь всей моей жизни, замечательный человек, и лучшая мать в мире, Кристи Оясаар, покинула нас”, — пишет Маури. У вдовца осталось трое детей.

“Кристи оставила меня, держась за руку. Восемнадцать лет, которые мы провели вместе, были чудесными рядом с таким человеком. Дорогая, мы любим и скучаем по тебе! Покойся с миром!”

Кристи стала популярной с нулевых вместе со своей сестрой-близнецом дизайнером ювелирных украшений и автором детских книг Мари Оясаар, которая создала семью с известным писателем Йеспером Парве.