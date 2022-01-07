Шоубиз
07.01.2022, 08:55

Поехал ронять запад: рэпер Face сбежал из России

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ФОТО: screenshot - youtube

Рэпер из Уфы Face покинул Россию. Об этом сообщила тетя музыканта и заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. Когда точно Face покинул страну и куда артист уехал, уточнять она не стала, — пишет Ufa1.

“К сожалению, Ваня (Иван Дрёмин — настоящее имя Face) больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну”, — написала Кристина Недорезова в Facebook, однако позже удалила свои комментарии.

Об отъезде из страны рэпера сообщил и экс-глава общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов.

“Надеюсь, что и Face вернется жить и работать в Россию, которой и он не враг”, — написал он в соцсетях.

Напомним, в сентябре прошлого года в России стали массово отменять и запрещать концерты Face. Сам рэпер заявил, что это связано с его политическими взглядами. В ноябре того же года в соцсетях стала активно обсуждаться информация о том, что рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн также покинул Россию.

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