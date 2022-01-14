За четыре месяца минус 30 кг: история Марии, которая прошла операцию шунтирования желудка
Мария начинает разговор с того, что как минимум половину своей жизни борется с лишним весом. Да, в группе весонаблюдателей результаты были: максимальная потеря веса составила 16 килограммов. Но со временем сброшенные килограммы всегда возвращались и, конечно, добавлялись еще и новые.
Слабостью Марии были слишком большие порции еды и постоянное чувство голода. И все же ей потребовался почти год, чтобы принять окончательное решение об операции. Было очень много информации как об успешных, так и о пугающих историях, и ее нужно было обдумать. Но в какой-то момент родилось твердое решение, что время пришло. Основным аргументом было здоровье: высокое кровяное давление и незаметно подкрадывающаяся боль в суставах беспокоили. Что тут скрывать, внешность тоже не радовала глаз, но сама Мария все же не это считала главным.
Предварительная консультация с хирургом доктором Кауром лишь подтвердила правильность решения Марии. И сейчас, спустя время, Мария исключительно хвалит команду клиники Kaalukirurgia Keskus — сервис и общение были отличными, персонал очень приятный и доктор Ильмар Каур несомненно один из лучших врачей, с которыми Мария встречалась в своей жизни.
Мария не скрывает, что самый трудный период был сразу после операции: сначала пить и есть было непривычно и требовалось наблюдение. Но самый трудный этап прошел за две недели, поддерживать дух помогало быстрое снижение веса. В результате Мария считает, что сбросила вес довольно быстро: „30 килограммов за 4 месяца. Дальше произошла стабилизация и ушло еще несколько килограммов. Размер порций по-прежнему очень маленький по сравнению с тем, что было раньше, но трудности с проглатыванием жидкости, присутствовавшие в послеоперационный период, сейчас исчезли. Самочувствие очень хорошее и, конечно, его подкрепляет изменившая внешность: если раньше я носила одежду 46 размера, то теперь 38-40”.
Мария все же признает, что у столь масштабного похудения есть и одно „но”. А именно: через 4-5 месяцев после операции у нее стали выпадать волосы немного сильнее, чем обычно. К счастью, это продолжалось недолго — около месяца.
Мария отмечает, что помимо килограммов исчезли также боли в суставах, которые раньше не связывала с лишним весом, а также нормализовалось кровяное давление.
Мария определенно советует людям, задумывающимся о шунтировании желудка, прийти на консультацию в клинику Kaalukirurgia Keskus, потому что информация от опытного хирурга о целях, результативности, методах и побочных действиях операции по снижению веса помогает развеять многие сомнения и страхи. „Я сама слышала множество „страшных историй”, как после операции у людей появляются постоянные боли, они больше не могут есть привычную пищу, у них образуются излишки кожи и т.д. Я не испытывала никаких болей. Продолжать есть так же, конечно, больше не могу, но это ведь и было целью операции. Главная разница для меня заключается все же в количестве, а не в самой еде”, — отмечает Мария.
Хирург клиники Kaalukirurgia Keskus доктор Ильмар Каур объясняет, как действует шунтирование желудка
- После хирургического изменения анатомии желудка и тонкой кишки меняются механизмы, которые влияют и регулируют обмен веществ, пищевое поведение и, как следствие, вес тела. После операции улучшаются пищевые предпочтения, чувство сытости достигается при потреблении меньшего количества еды и меньшей калорийности. Поскольку жировая ткань уменьшается и доля метаболически активной мышечной массы растет, организм сжигает больше калорий на килограмм веса тела, чем раньше. Отношения с едой меняются, но по-прежнему остается дружескими и уважительными. Кулинарные удовольствия, вкусы и впечатления остаются и после операции.
- Каковы результаты операции по уменьшению веса?
- Научные исследования показывают, что при нехирургических методах (диета, физическая нагрузка, консультирование и наблюдение) долгосрочное снижение веса в среднем составляет 5-6 %, а при хирургическом лечении — 25–30 % веса тела.
Сразу после операции потеря веса может быть очень быстрой. Например, мужчины за первый месяц могут сбросить даже до 25 килограммов. По прошествии трех-четырех месяцев снижение веса замедляется и достигает своего минимального значения обычно на 12-й месяц после операции. К этому времени пациенты теряют 75–80 % своего лишнего веса. Нормально и ожидаемо, что затем большинство снова набирает 5–10 килограммов, и вес тела стабилизируется на том уровне, когда потеряно около 60-70 % лишнего веса.
- Когда показано шунтирование желудка, другими словами, кому стоило бы о нем задуматься?
- Операция показана людям с индексом массы тела более 40 кг/м2 независимо от наличия заболеваний, связанных с ожирением. Если индекс массы тела держится в пределах 30–39,9 кг/м2, операция показана в случае, если диагностировано связанное с ожирением заболевание, на течении которого потеря веса может сказаться благоприятно.
Диабет 2 типа, апноэ во сне, гипертония, высокий уровень холестерина, остеоартрит, синдром поликистозных яичников (PCOS) и т. д. — примеры связанных с весом заболеваний, при которых снижение веса при помощи бариатрической хирургии дает прекрасные результаты лечения. Также уменьшается риск этих заболеваний в будущем. Наряду со снижением веса повышается фертильность и вероятность беременности, а также уменьшаются риски при беременности и родах как для матери, так и для ребенка.
- Почему стоит сделать операцию именно в клинике Kaalukirurgia Keskus?
- Клиника Kaalukirurgia Keskus специализируется на операциях по шунтированию желудка и связанным с этим рекомендациях по питанию и движению. Наша команда хирургов (доктор Ильмар Каур и доктор Прийт Мийдла) в прошлом году провела более 450 операций по шунтированию желудка.
Клиника Kaalukirurgia Keskus предлагает своим пациентам доскональное и долгосрочное послеоперационное консультирование по питанию и наблюдение, а также консультацию тренера. Кроме того, мы запустили серию лекций, на которых делимся обучающей информацией не только со своими пациентами, но также со всеми, кого затрагивает тема лишнего веса. Инфо-часы бесплатны и не предполагают запроса на хирургическое лечение.
Клиника Kaalukirurgia Keskus не имеет договора с Больничной кассой Эстонии, поэтому пациенты сами оплачивают лечение и получают качественную и быструю помощь в течение 1–2 месяцев с момента первого обращения.
Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о бариатрческой хирургии и пройти тест на то, подходит ли вам операция – все подробности на сайте Kaalukirurgia Keskus.