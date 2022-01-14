За четыре месяца минус 30 кг: история Марии, которая прошла операцию шунтирования желудка

Мария начинает разговор с того, что как минимум половину своей жизни борется с лишним весом. Да, в группе весонаблюдателей результаты были: максимальная потеря веса составила 16 килограммов. Но со временем сброшенные килограммы всегда возвращались и, конечно, добавлялись еще и новые.

Слабостью Марии были слишком большие порции еды и постоянное чувство голода. И все же ей потребовался почти год, чтобы принять окончательное решение об операции. Было очень много информации как об успешных, так и о пугающих историях, и ее нужно было обдумать. Но в какой-то момент родилось твердое решение, что время пришло. Основным аргументом было здоровье: высокое кровяное давление и незаметно подкрадывающаяся боль в суставах беспокоили. Что тут скрывать, внешность тоже не радовала глаз, но сама Мария все же не это считала главным.

Предварительная консультация с хирургом доктором Кауром лишь подтвердила правильность решения Марии. И сейчас, спустя время, Мария исключительно хвалит команду клиники Kaalukirurgia Keskus — сервис и общение были отличными, персонал очень приятный и доктор Ильмар Каур несомненно один из лучших врачей, с которыми Мария встречалась в своей жизни.

Мария не скрывает, что самый трудный период был сразу после операции: сначала пить и есть было непривычно и требовалось наблюдение. Но самый трудный этап прошел за две недели, поддерживать дух помогало быстрое снижение веса. В результате Мария считает, что сбросила вес довольно быстро: „30 килограммов за 4 месяца. Дальше произошла стабилизация и ушло еще несколько килограммов. Размер порций по-прежнему очень маленький по сравнению с тем, что было раньше, но трудности с проглатыванием жидкости, присутствовавшие в послеоперационный период, сейчас исчезли. Самочувствие очень хорошее и, конечно, его подкрепляет изменившая внешность: если раньше я носила одежду 46 размера, то теперь 38-40”.