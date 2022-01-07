“Нужно поправиться”: Полина Гагарина встревожила поклонников пляжными фото

Артистка раньше страдала от лишнего веса, который появился у нее после первых родов в начале 2000-х. Позже Гагарина похудела и с тех пор старается держаться в одной форме. Но ее вес 44 килограмма при росте 170 сантиметров вызывает у поклонников опасения, что певица страдает от анорексии и скрывает это.

Но новогодние праздники Гагарина отправилась на Мальдивы. Певица сообщила в соцсетях, что заселилась в свой любимый отель на маленьком островке Кихава-Хуравали. На нем идеально белый песок и коттеджи, расположенные прямо у воды.

“Каждый год на Мальдивы, не надоело?”, “Что вот одна поехала, нет, чтоб меня с собой взять! Следующий раз зови обязательно!” — подкололи певицу подписчики.

На одном из снимков Гагарина позирует на фоне бассейна в розовом купальнике, повернувшись к камере спиной. У певицы заметно выпирают ребра и лопатки. Также Полина выложила селфи без макияжа. На нем можно увидеть сильно выделяющиеся ключицы артистки.

Не все подписчики оценили положительно стройность Гагариной. “Кожа, да кости, а где красота-то, ау, потерялась…”, “Чуть поправиться не мешало бы”, “Зачем это показывает. Нужно поправиться”, “Боже, какая худая. Это же похоже на анорексию”, — прокомментировали ее снимки.

На Мальдивах певица отдыхает с 4-летней дочерью Мией. Неизвестно, сопровождает ли Полину мужчина, но кто-то снимает ее на камеру во время отдыха. В прошлые Новогодние каникулы она отдыхала с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, в ноябре их видели вместе на фестивале PARUS в Дубае, но оба не комментируют свои отношения.