Умер режиссер Питер Богданович — автор “Бумажной луны” и “Последнего киносеанса”

Питер Богданович — режиссер таких фильмов, как “Последний киносеанс” (The Last Picture Show, 1971), “В чем дело, док?” (Whatʼs Up, Doc?, 1972), “Бумажная луна” (Paper Moon, 1973). Фильм “Последний киносеанс” получил восемь номинаций на кинопремию “Оскар”, в том числе за режиссуру и сценарий.