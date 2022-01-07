Таллиннский концерт Laibach, запланированный на февраль, переносится на следующий год

На 2022 передвигается и весь европейский тур Laibach этого года под названием The Coming Race. Причиной тому послужили ограничения, которые были введены из-за продолжающегося широкого распространения COVID-19.

Новая дата таллиннского концерта — 29 января 2023 года, место проведения — по-прежнему таллиннская Vaba Lava. Продажа билетов продолжается в интернет-магазине и пунктах продажи Piletilevi. Все заранее приобретенные билеты действительны и не требуют обмена. По ним можно попасть на концерт 29 января 2023 года.

Если новая дата проведения концерта вам не подходит, и вы хотите вернуть купленные билеты, сообщите об этом не позднее 1 февраля 2022 года по э-мейлу ticket@tmw.ee. В письме укажите номера заказа(-ов) и билета(-ов). После 1 февраля просьба о выкупе билетов больше не будет удовлетворяться.

Концептуальный коллектив Laibach, появившийся в 1980 году в социалистическом югославском угледобывающем городе Трбовле, является одним из наиболее известных во всем мире феноменов поп-культуры, возникших в странах бывшего Восточного блока. Их тоталитарно-милитаристская стилистика и стремление к целостному синтезу искусств были отмечены как ультралевыми, так и ультраправыми. Однако их соотечественник философ Славой Жижек сказал, что Laibach не только насмехаются над радикальными идеологиями, но также показывают через художественные преувеличения, как диктатура проявляется в той или иной степени в каждом государстве и каждом человеке, добавив: “Laibach — это не ответ, а вопрос”.

Концертная программа включает в себя избранные произведения из мюзикла “Wir sind das Volk” на стихи немецкого писателя Хайнера Мюллера, саундтрека финской фантастической комедии “Железное небо: Грядущая раса”, а также ключевые композиции из дискографии группы с 1980-х годов до наших дней.

Билеты на концерт по цене 25–40 евро продаются в Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/rus/piletid/muusika/laibach-slo-love-is-still-alive-2022-331791