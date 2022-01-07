Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой царский подарок

По словам артиста, достойной женщине полагается и достойный подарок. Он уточнил, что теледива сделала много добра для страны. “Я смотрю вашу программу уже очень долго. Вы сколько добра сделали в этой стране, двух сердец объединили очень много!” — сказал Руссо.

Также певец уточнил, что модный аксессуар от фирмы его близкого друга. 62-летняя артистка уточнила, не обязана ли она чем-то после шикарного подарка от Авраама. “Боже, какая красота! Я не должна выйти замуж за этого друга вашего?!” — спросила Гузеева.

Соведущая Ларисы Гузеевой Роза Сябитова захотела посоперничать с ней, и призналась, что сама бы вышла замуж за такого щедрого мужчину.