Часики тикают: самые знаменитые российские холостяки, которые почему-то до сих пор не женились

Евгений Миронов (55 лет)

Известный актёр часто появляется на светских мероприятиях в сопровождении мамы. У него никогда не было официальной спутницы жизни, хотя в молодости Миронов активно практиковал отношения с противоположным полом. Впрочем, все они заканчивались неудачей, как в случае с его сокурсницей Марией Горелик. В списке тех, к кому Евгений проявлял романтический интерес, — Анастасия Заворотнюк, Алёна Бабенко и Юлия Пересильд. Ни одна из них не стала его избранницей, при этом Миронов успел стать отцом: по слухам, сына ему родила суррогатная мать.

Максим Аверин (46 лет)

Звезда сериала “Глухарь” отсутствие жены объясняет занятостью на работе, хотя время на романтические отношения он всё же находит. Среди его спутниц были замечены коллеги по съёмкам Виктория Тарасова, Анна Ардова и Мария Куликова. А ещё ходили слухи о таинственной незнакомке по имени Татьяна, с которой актёр якобы поддерживал связь. Эта информация так и не нашла подтверждения и, возможно, была всего лишь уткой, запущенной самим Авериным.

Марат Сафин (41 год)

Теннисист Марат Сафин — знаменитость мирового уровня, и, возможно, именно поэтому до сих пор не нашёл себе супругу под стать. В разное время он состоял в отношениях с предпринимательницей Дарьей Жуковой, актрисой Еленой Кориковой и голливудской звездой Джессикой Бил. А девушка по имени Валерия даже родила ему дочь Еву, хотя об этом стало известно только после расставания. Сейчас девочку воспитывает отчим, в то время как Марат ограничивается лишь выплатой алиментов.

Тимур Батрутдинов (43 года)