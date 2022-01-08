Юлия Ауг раскрыла правду о романе с молодым актером

“Сначала я думала: “Боже, боже, это мой подчиненный!”, а через два месяца призналась: “Ты мне очень нравишься””, — сообщила 51-летняя Юлия Ауг. Она утвердительно заявила, что “любовный роман имел место”.

Напомним, что Юлия Ауг детство и юность провела в Нарве. А знаменитой проснулась в 2010 году после выхода нашумевшего эротического фильма “Овсянки”. Его поставил обладатель престижных наград Венецианского, Римского кинофестивалей, “Золотого орла” и “Ники” Алексей Федорченко.

“Юлю не надо было уговаривать! Она прочла сценарий и сразу согласилась сниматься. В сценарий “Овсянки” Дениса Осокина нельзя было не влюбиться. Эротичность, привлекательность женщины не зависит от размера ее груди. И нулевой, и пятый размеры прекрасны, особенно если женщина умная. А игре телом, пластике обучают в театральных школах”, — отмечал постановщик.