Звездные должники: Лепс, Матвиенко, отец и сын Алибасовы и даже покойный Градский

Например, Давид Манукян не смог подтвердить свою платежеспособность перед федеральной налоговой службой: у него по-прежнему не закрыты платежки примерно на 2850 евро.

В должниках оказалась и Анастасия Волочкова. В первые дни января балерина укатила на Мальдивы, где купается в океане и любви нового кавалера, которого увела из-под носа невесты на программе “Давай поженимся”. Между тем, дома королеву шпагатов ждут неоплаченные счета от налоговой почти на 3500 евро.

Григорий Лепс, который в честь развода переписал на жену прибыльный ювелирный бизнес, остался у разбитого корыта: его “Лепс-Оптика” закончила 2021 год с убытками на 20 тысяч евро. Это неудивительно: в “коронакризисные” времена позволить себе очки от шансонье могут немногие: стоимость аксессуаров — от 3,5 до 6 тыс. евро.

Виктория Боня в новогодние праздники курсирует между “родным” Монако и Коста-Рикой, демонстрируя в соцсетях все атрибуты красивой жизни. Тем временем, в России на светской львице висят долги: за квартиры, машины и прочее имущество выпускница “Дома-2” не доплатила казне 1350 евро налоговых отчислений.

Игоря Матвиенко налоговая служба тоже взяла на карандаш: его долг настолько красивый, что его даже не хочется переводить в евро — ровно 100 тысяч рублей. Причем, по личным налогам продюсер чист, а сумма с пятью нулями появилась в качестве штрафа за налоговые нарушения.

У певицы МакSим, рассчитавшейся с ФНС, подоспели новые траты: за неправильную парковку, непристегнутый ремень и прочие нарушения ПДД звезда задолжала дорожной полиции 670 евро.

Бари Алибасов, который после многочисленных скандалов с “Кротом”, разводом и дележкой квартир ушел в тень, накопил долгов по налогам около 1350 евро. А его сын Бари-младший даже обскакал знаменитого отца: у него в бюджете брешь на 1750 по налоговым платежам.