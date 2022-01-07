Звездные должники: Лепс, Матвиенко, отец и сын Алибасовы и даже покойный Градский(2)
Входить в январь с долгами рискуют, пожалуй, лишь самые отчаянные: всем известно — как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот и звезды, как выяснил сайт kp.ru, оказались людьми суеверными: дыры в бюджете, о которых мы писали в декабре, большинство артистов успели залатать. Но не все.
Например, Давид Манукян не смог подтвердить свою платежеспособность перед федеральной налоговой службой: у него по-прежнему не закрыты платежки примерно на 2850 евро.
В должниках оказалась и Анастасия Волочкова. В первые дни января балерина укатила на Мальдивы, где купается в океане и любви нового кавалера, которого увела из-под носа невесты на программе “Давай поженимся”. Между тем, дома королеву шпагатов ждут неоплаченные счета от налоговой почти на 3500 евро.
Григорий Лепс, который в честь развода переписал на жену прибыльный ювелирный бизнес, остался у разбитого корыта: его “Лепс-Оптика” закончила 2021 год с убытками на 20 тысяч евро. Это неудивительно: в “коронакризисные” времена позволить себе очки от шансонье могут немногие: стоимость аксессуаров — от 3,5 до 6 тыс. евро.
Виктория Боня в новогодние праздники курсирует между “родным” Монако и Коста-Рикой, демонстрируя в соцсетях все атрибуты красивой жизни. Тем временем, в России на светской львице висят долги: за квартиры, машины и прочее имущество выпускница “Дома-2” не доплатила казне 1350 евро налоговых отчислений.
Игоря Матвиенко налоговая служба тоже взяла на карандаш: его долг настолько красивый, что его даже не хочется переводить в евро — ровно 100 тысяч рублей. Причем, по личным налогам продюсер чист, а сумма с пятью нулями появилась в качестве штрафа за налоговые нарушения.
У певицы МакSим, рассчитавшейся с ФНС, подоспели новые траты: за неправильную парковку, непристегнутый ремень и прочие нарушения ПДД звезда задолжала дорожной полиции 670 евро.
Бари Алибасов, который после многочисленных скандалов с “Кротом”, разводом и дележкой квартир ушел в тень, накопил долгов по налогам около 1350 евро. А его сын Бари-младший даже обскакал знаменитого отца: у него в бюджете брешь на 1750 по налоговым платежам.
Родные Александра Градского постепенно гасят долги музыканта, вскрывшиеся после его смерти. Изначально сумма недоимки по имущественным налогам составляла почти 6200 евро. На сегодняшний день осталось выплатить 5000.
Ирина Хакамада в последнем интервью призналась, что после смерти мужа Владимира Сиротинского, который разработал свое мобильное приложение для изучение иностранных языков, осталась с огромными долгами. Скорее всего, речь идет о деньгах, которые компания супруга проиграла в долгой судебной тяжбе. Сиротинский пытался доказать, что разработчик программного обеспечения, с которым фирма заключила контракт, схалтурил и нанес ущерб его компании на 82 тыс. евро. Однако, получились наоборот: подрядчик отсудил у заказчика почти 50 тыс. Раз муж Хакамады не успел рассчитаться с долгами до смерти, они автоматически перешли к Ирине Мацуовне, как к законной жене.