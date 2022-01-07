ФОТО 18+ | Ушла в отрыв! Бритни Спирс опубликовала себя голой в Инстаграме

Также на днях Спирс призналась, что впервые за 13 лет позволила себе бокал красного вина. По ее словам, после окончания опекунства она наконец почувствовала себя настоящим человеком.

“Я ждала этого так долго… В мире, где каждый имеет право веселиться, водить машину, покупать алкоголь, иметь наличные… Я долго была лишена этого. Благодаря моей семье я научилась быть эгоисткой и любить себя”, — Бритни Спирс



В ноябре судья верховного суда Бренда Пенни приняла решение закончить 13-летнее опекунство над Спирс. Временный опекун певицы — бухгалтер Джон Зейбл пока остался на своей должности. Это нужно, чтобы перевести деньги обратно в активы Спирс и оформить необходимые документы.

