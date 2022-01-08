08.01.2022, 09:00
Умер первый темнокожий обладатель Оскара — актер Сидни Пуатье(1)
Foto: DANNY MOLOSHOK, REUTERS
На 95-м году жизни скончался американский актер Сидни Пуатье, сообщила газета The Sun со ссылкой на министра иностранных дел Багамских островов Фреда Митчелла.
“Мы потеряли великого уроженца Багамских островов и я потерял близкого друга”, — отметил Митчелл.
Причина смерти не уточняется.
Пуатье в 1964 году стал первым темнокожим актером, который получил премию “Оскар”. Награду ему вручили за лучшую мужскую роль в фильме “Полевые лилии”. В числе его киноработ: "Школьные джунгли" (1955), “Не склонившие головы” (1958), "Порги и Бесс" (1959), “Душной южной ночью” (1967), “Тихушники” (1992), "Мандела и де Клерк" (1997) и другие произведения.