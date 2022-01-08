Умер первый темнокожий обладатель Оскара — актер Сидни Пуатье

Пуатье в 1964 году стал первым темнокожим актером, который получил премию “Оскар”. Награду ему вручили за лучшую мужскую роль в фильме “Полевые лилии”. В числе его киноработ: "Школьные джунгли" (1955), “Не склонившие головы” (1958), "Порги и Бесс" (1959), “Душной южной ночью” (1967), “Тихушники” (1992), "Мандела и де Клерк" (1997) и другие произведения.