Во время протестов в Казахстане убит режиссер и “отец казахского хип-хопа” Сакен Битаев

По словам Адилбекова, Битаева застрелили. Пуля попала в легкое, и мужчина умер мгновенно. Свидетель произошедшего утверждает, что у убитого хотели забрать автомобиль, где он сидел с другом. “Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами”, — написал он. “Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound — его детище. Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и BIG и старина Боб Марлей. Все как ты хотел!”, — поделился Адилбеков.