ВИДЕО | “Хотела сделать вся Россия”: Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина

Пресняков и Панин провели бой по правилам бокса в перчатках, шлемах и капах. Устроил разборку двум ярким персонажам промоушен “Наше дело”, который активно занимается продвижением поп-ММА. Видео с боем 10 января появится в YouTube.

Судя по посту Панина в Instagram, поединок состоялся еще несколько недель назад.

“Я это сделал! К сожалению, я не имею права рассказывать подробности, скоро сами все увидите. Могу сказать только одно: проект “Наше Дело” — это проект, о котором поскорее хочется забыть”, — написал в своей соцсети Алексей.

Почему Панин подрался с Пресняковым?



Пресняков и Панин столкнулись еще перед фрик-боем Никиты Джигурды и Александра Шпака. Внук Аллы Пугачевой поддерживал последнего, а Панин — своего коллегу по актерской среде.

Пресняков публично наехал на Панина за то, что он спит с мужчинами.

“Мне интересно, почему всю страну на тебя бомбит? Ты уже и уехал из России! Да и как так получилось, что все узнали про все твои грязные истории?” — обратился Пресняков к своему оппоненту.

“Никита, иди ты на ***! Я к тебе хорошо относился, но сейчас ты ведешь себя по-дурацки. Я нормальный. Занимаюсь тем, чем хочу, пью”, — парировал Алексей.

“А зачем ты это все снимаешь-то?” — уточнил внук Пугачевой.

“Да я и не снимал! Все, что про меня есть, выложили в интернет — не я сам. С собаками — это не я. С мужиками — да! А тебя это смущает? С мужиками — не монтаж! В чем проблема-то?” — негодовал актер.

В результате публичного диалога Пресняков и Панин согласились на бой.

“Выхожу, чтобы с Никитой показать красивый бокс, но не профессиональный. Я хочу бросить и отойти”, — сказал Панин.

Физическая форма Преснякова



Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего находится в отличной физической форме. И, по его словам, музыкант уже несколько лет занимается боями без правил.