ВИДЕО | “Хотела сделать вся Россия”: Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина(46)
Бои фриков продолжают набирать популярность в России. На этот раз в клетке встретились эпатажный актер Алексей Панин и музыкант, звездный отпрыск Никита Пресняков, — пишет “Спорт-экспресс”.
Пресняков и Панин провели бой по правилам бокса в перчатках, шлемах и капах. Устроил разборку двум ярким персонажам промоушен “Наше дело”, который активно занимается продвижением поп-ММА. Видео с боем 10 января появится в YouTube.
Судя по посту Панина в Instagram, поединок состоялся еще несколько недель назад.
“Я это сделал! К сожалению, я не имею права рассказывать подробности, скоро сами все увидите. Могу сказать только одно: проект “Наше Дело” — это проект, о котором поскорее хочется забыть”, — написал в своей соцсети Алексей.
Почему Панин подрался с Пресняковым?
Пресняков и Панин столкнулись еще перед фрик-боем Никиты Джигурды и Александра Шпака. Внук Аллы Пугачевой поддерживал последнего, а Панин — своего коллегу по актерской среде.
Пресняков публично наехал на Панина за то, что он спит с мужчинами.
“Мне интересно, почему всю страну на тебя бомбит? Ты уже и уехал из России! Да и как так получилось, что все узнали про все твои грязные истории?” — обратился Пресняков к своему оппоненту.
“Никита, иди ты на ***! Я к тебе хорошо относился, но сейчас ты ведешь себя по-дурацки. Я нормальный. Занимаюсь тем, чем хочу, пью”, — парировал Алексей.
“А зачем ты это все снимаешь-то?” — уточнил внук Пугачевой.
“Да я и не снимал! Все, что про меня есть, выложили в интернет — не я сам. С собаками — это не я. С мужиками — да! А тебя это смущает? С мужиками — не монтаж! В чем проблема-то?” — негодовал актер.
В результате публичного диалога Пресняков и Панин согласились на бой.
“Выхожу, чтобы с Никитой показать красивый бокс, но не профессиональный. Я хочу бросить и отойти”, — сказал Панин.
Физическая форма Преснякова
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего находится в отличной физической форме. И, по его словам, музыкант уже несколько лет занимается боями без правил.
А еще Никита в этом году впервые попробовал себя в качестве фигуриста. Он принял участие в телевизионном шоу “Ледниковый период”, где катался в паре с Натальей Забияко. До финальной части телепроекта пара не дошла, хотя считалась одним из фаворитов.
“Было весело! Было реально весело! Я был рад прокачаться и узнать что-то новое. Теперь кроме скейтбординга у меня есть коньки”, — прокомментировал свое участие в “Ледниковом периоде” Никита.
Физическая форма Панина
Панин на фоне спортивного музыканта смотрится менее выигрышно. Спортом он не занимается, чего сам и не отрицает. Только в школьные годы ходил в секцию водного поло. Да и на бой эпатажный актер этот согласился только ради денег.
“Скажу честно, подобного рода мероприятия — это для меня не спорт. Считаю, что никакого отношения к спорту это не имеет. Никогда в жизни не смотрел, переключал. Спорт — это бокс, искусство и философия. Смотреть на озверевших людей, которые калечат друг друга и убивают, мне лично неинтересно. Мне не было интересно вообще драться”, — признался Панин.
И вот результат
30-летний Пресняков нокаутировал 44-летнего Панина во втором раунде после точного удара в голову.
Опьяненный победой, Никита кратко, но довольно дерзко высказался: “Я, можно сказать, сделал то, что хотела сделать давно вся Россия”.
Алексей Панин все же не готов комментировать итог боя, но заметил, что якобы конфликта, из-за которого они и зашли в сетку, не было. “Все это шоу, не все на самом деле так, как это преподносится. В театральном институте нас учат тому, что должен быть конфликт. Каждое событие — это конфликт. Каждая сцена — конфликт. Не надо верить всему тому, что вы видите”, — объяснил (во всяком случае, постарался) Панин.