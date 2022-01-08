Три мифа о женской кульминации

Первый миф — для оргазма обязательно нужен мужчина. Эксперт считает эту позицию инфантильной. “Женщина тоже должна уметь позаботиться о своем пике удовольствия. Более того, ей следует помогать мужчине, подсказывать и проговаривать, как больше нравится”, — уверена она.

Второй миф — самоудовлетворяться стыдно. Конечно, это не так. “Самоудовлетворение — такой же вид интима, как и с мужчиной. Даже больше скажу: это самообучение женщины — очень важный момент. Если она знает сама себя, то точно сможет объяснить партнеру, как достичь пика удовольствия”, — говорит сексолог.

И, наконец, миф третий — полноценным оргазмом можно считать только вагинальный. А это самый главный миф. Ежова напомнила, что знаменитый психолог Зигмунд Фрейд предлагал психиатрическое лечение женщинам, которые могли достигать оргазма только при помощи стимуляции клитора, но только под конец жизни узнал о важности этого органа для удовольствия. Невидимое глазу тело клитора велико, и именно он отвечает за любой оргазм.

“Любой оргазм, который вы получаете, означает, что вы оргазмичная здоровая женщина! Более того, открою секрет: оргазм, в принципе, бывает только один. За него отвечает именно клитор, который просто можно стимулировать как с внешней, так и с внутренней стороны. Получайте удовольствие и будьте уверенными в себе!” — напутствовала женщин эксперт.