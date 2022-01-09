Покончил с собой сын Шинейд О'Коннор

55-летняя ирландская певица сообщила, что полиция прекратила поиски ее пропавшего ребенка, так как выяснилось, что 17-летний Шейн покончил жизнь самоубийством.

Она написала в Twitter: “Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю. Пожалуйста, успокойтесь”.

Шинейд, сменившая свое имя на Шухада Дэвитт в 2018 году после принятия Ислама, уже неоднократно писала о проблемах с подростком. Пару лет назад он сбегал из дома, чем немало обеспокоил свою мать. Но тогда все закончилось благополучно. В 2022 году Шейна последний раз видели в Таллахте, Южный Дублин, в пятницу. В субботу полицейские нашли парня мертвым.

По словам певицы, ее наследник всегда был склонен к самоубийству, и это была его не первая попытка уйти из жизни.