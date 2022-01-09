Кейт Миддлтон — 40: ТОП-5 скандалов из жизни герцогини Кембриджской

Кроме того, публика долго обсуждала облик сестры Кейт Миддлтон: к поддерживавшей подол платья герцогини Пиппе было приковано всеобщее внимание, ведь девушка нарядилась в обтягивающее платье от Alexander McQueen, подчеркнувшее ее бедра. Казус стал вдохновением для создателей мемов.

Тогда на оплошность герцогини мало кто обратил внимание, но королева была явно недовольна произошедшим. Именно поэтому следующие несколько месяцев к Кейт были прикованы всеобщие взгляды. К слову, на свадьбе отличился и жених: Уильям попросил брата Гарри стать его свидетелем, хотя по традиции монархи могут пользоваться лишь услугами помощников.

“Невеста должна поклониться королеве, когда проходит рядом с ней, и Кэтрин Миддлтон забыла это сделать. Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей. Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева”, — подчеркнул эксперт по этикету в документальном фильме, посвященном монаршей семье.

И вот, когда казалось, что Кейт исполнила свою давнюю мечту, ошибка в этикете едва не обернулась громким скандалом. Как оказалось, герцогиня Кембриджская должна была сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву, но забыла об этом.

В апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве состоялось одно из самых обсуждаемых событий XXI века — Кейт Миддлтон стала официальной супругой принца Уильяма. К этому браку влюбленные шли долгих восемь лет. Поговаривали, что Уильям относится к своей невесте несерьезно, раз за разом отменяя свадьбу. На какое-то время будущие супруги даже расставались, чтобы переосмыслить свои отношения.

Однако даже этой безупречной, на первый взгляд, женщине приходилось сталкиваться с серьезными проблемами. Скандалы в биографии Кейт Миддлтон — явление нечастое, но мы вспомнили про наиболее интересные случаи, из-за которых репутация герцогини Кэтрин оказывалась под ударом.

Для миллионов поклонников по всему миру Кейт Миддлтон — это образец целомудрия и женственности. Кажется, у герцогини просто нет недостатков, ведь она всегда приветлива с окружающими, успевая не только выполнять свои королевские обязанности, но еще и воспитывать троих детей.

Несмотря на неприятности, ставшие достоянием общественности, свадьба Кейт Миддлтон и Принца Уильяма была настоящей сказкой наяву.

Некоролевская мода

Неспроста Кейт Миддлтон считается настоящей иконой стиля. Ее нарядами восхищаются модные критики, а поклонники раз за разом пытаются повторить особенно удачные образы герцогини. Однако иногда любовь супруги принца Уильяма к летящим платьям играла с ней злую шутку.

Так, во время визита в аэропорт Калгари элегантный наряд цвета мимозы то и дело развевался на ветру, заставляя герцогиню придерживать подол. Тогда фотографам удалось сделать сразу несколько пикантных фото, что, кажется, ничуть не смутило саму Кейт. Избранница принца Уильяма с удовольствием беседовала с военными, не обращая внимания на проблемы с платьем.

Еще один курьезный случай произошел с Миддлтон во время визита в Нью-Дели. Для посещения монумента Ворота Индии герцогиня выбрала белое платье с разлетающейся юбкой. Разумеется, при каждом порыве ветра подол поднимался вверх, вгоняя в краску всех присутствующих.

Кейт неоднократно критиковали и за слишком глубокие декольте, и за чрезмерно откровенные разрезы на платьях. Однако сама герцогиня продолжает экспериментировать, игнорируя даже замечания королевы. Справедливости ради, отметим, что народ Великобритании обожает стиль Миддлтон, ведь она достаточно скромна, экономна и в то же время уверена в себе, чтобы носить одни и те же бюджетные наряды по несколько раз.

Обнаженные фото

В 2012 году из-за Кейт Миддлтон разгорелся один из самых громких международных скандалов. Тогда герцогиня отдыхала вместе с мужем на частной вилле во Франции. Местным журналистам удалось сделать фото, на которых королевская особа была запечатлена топлес. Снимки загорающей Кейт тут же облетели весь мир, но Букингемский дворец отнесся к произошедшему, как к нарушению права на личное пространство.