Кейт Миддлтон — 40: ТОП-5 скандалов из жизни герцогини Кембриджской(10)
Несмотря на безупречную репутацию, Кейт Миддлтон порой оказывается в эпицентре разнообразных скандалов. Супруга принца Уильяма не всегда соблюдает этикет, а порой в Сеть и вовсе попадают ее обнаженные фотографии, — сокрушается “СтарХит”.
Для миллионов поклонников по всему миру Кейт Миддлтон — это образец целомудрия и женственности. Кажется, у герцогини просто нет недостатков, ведь она всегда приветлива с окружающими, успевая не только выполнять свои королевские обязанности, но еще и воспитывать троих детей.
Однако даже этой безупречной, на первый взгляд, женщине приходилось сталкиваться с серьезными проблемами. Скандалы в биографии Кейт Миддлтон — явление нечастое, но мы вспомнили про наиболее интересные случаи, из-за которых репутация герцогини Кэтрин оказывалась под ударом.
Несоблюдение этикета на свадьбе
В апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве состоялось одно из самых обсуждаемых событий XXI века — Кейт Миддлтон стала официальной супругой принца Уильяма. К этому браку влюбленные шли долгих восемь лет. Поговаривали, что Уильям относится к своей невесте несерьезно, раз за разом отменяя свадьбу. На какое-то время будущие супруги даже расставались, чтобы переосмыслить свои отношения.
И вот, когда казалось, что Кейт исполнила свою давнюю мечту, ошибка в этикете едва не обернулась громким скандалом. Как оказалось, герцогиня Кембриджская должна была сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву, но забыла об этом.
“Невеста должна поклониться королеве, когда проходит рядом с ней, и Кэтрин Миддлтон забыла это сделать. Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей. Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева”, — подчеркнул эксперт по этикету в документальном фильме, посвященном монаршей семье.
Тогда на оплошность герцогини мало кто обратил внимание, но королева была явно недовольна произошедшим. Именно поэтому следующие несколько месяцев к Кейт были прикованы всеобщие взгляды. К слову, на свадьбе отличился и жених: Уильям попросил брата Гарри стать его свидетелем, хотя по традиции монархи могут пользоваться лишь услугами помощников.
Кроме того, публика долго обсуждала облик сестры Кейт Миддлтон: к поддерживавшей подол платья герцогини Пиппе было приковано всеобщее внимание, ведь девушка нарядилась в обтягивающее платье от Alexander McQueen, подчеркнувшее ее бедра. Казус стал вдохновением для создателей мемов.
Несмотря на неприятности, ставшие достоянием общественности, свадьба Кейт Миддлтон и Принца Уильяма была настоящей сказкой наяву.
Некоролевская мода
Неспроста Кейт Миддлтон считается настоящей иконой стиля. Ее нарядами восхищаются модные критики, а поклонники раз за разом пытаются повторить особенно удачные образы герцогини. Однако иногда любовь супруги принца Уильяма к летящим платьям играла с ней злую шутку.
Так, во время визита в аэропорт Калгари элегантный наряд цвета мимозы то и дело развевался на ветру, заставляя герцогиню придерживать подол. Тогда фотографам удалось сделать сразу несколько пикантных фото, что, кажется, ничуть не смутило саму Кейт. Избранница принца Уильяма с удовольствием беседовала с военными, не обращая внимания на проблемы с платьем.
Еще один курьезный случай произошел с Миддлтон во время визита в Нью-Дели. Для посещения монумента Ворота Индии герцогиня выбрала белое платье с разлетающейся юбкой. Разумеется, при каждом порыве ветра подол поднимался вверх, вгоняя в краску всех присутствующих.
Кейт неоднократно критиковали и за слишком глубокие декольте, и за чрезмерно откровенные разрезы на платьях. Однако сама герцогиня продолжает экспериментировать, игнорируя даже замечания королевы. Справедливости ради, отметим, что народ Великобритании обожает стиль Миддлтон, ведь она достаточно скромна, экономна и в то же время уверена в себе, чтобы носить одни и те же бюджетные наряды по несколько раз.
Обнаженные фото
В 2012 году из-за Кейт Миддлтон разгорелся один из самых громких международных скандалов. Тогда герцогиня отдыхала вместе с мужем на частной вилле во Франции. Местным журналистам удалось сделать фото, на которых королевская особа была запечатлена топлес. Снимки загорающей Кейт тут же облетели весь мир, но Букингемский дворец отнесся к произошедшему, как к нарушению права на личное пространство.
После серии громких заявлений представители королевской семьи подали в суд на французское издание. Однако главный редактор журнала, опубликовавший снимки в стиле “ню”, всячески отрицала свою вину. “Не стоит драматизировать из-за этих фотографий. Реакция на них немного несоразмерна. Что читатель может увидеть на обложке нашего журнала? Молодая пара, они влюблены, они прекрасны. Она — принцесса XXI века. Она выходит на балкон особняка топлес, как появляются на пляжах южной Франции тысячи девушек со всего мира. Ее можно увидеть с шоссе, проходящего совсем неподалеку, по которому ездят сотни машин. Ее видно даже с улицы. В этих фотографиях нет ничего ужасного. Я не знаю ни одного таблоида в мире, который не опубликовал бы их, если бы эти материалы достались им”, — заявила главный редактор Лорен Пие.
Судебные разбирательства длились шесть лет, и в итоге закончились победой английской стороны. Французам же пришлось признать, что сделанные снимки были вмешательством в частную жизнь. В самой Великобритании уже давно существует негласный запрет, касающийся журналистского преследования членов королевской семьи. Введен он был после смерти принцессы Дианы, погибшей частично по вине папарацци.
Измены принца Уильяма
О ветрености принца говорят давно. Так, в книге Джессики Джейн “Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой” описывается, как в 2009 году Уильям едва не лишился отношений с давней подругой из-за своей любви к шумным вечеринкам. “Кейт тогда оставила работу. Ей нужно было время, чтобы подумать над отношениями с Уильямом. В тот вечер он предпочел пойти в клуб с друзьями, где танцевал и флиртовал с другой девушкой”, — рассказала автор книги.
Однако настоящая драма развернулась в 2017 году, когда принц Уильям уехал вместе с друзьями в Швейцарию. Тогда будущий король оставил жену на несколько недель, проигнорировав важные мероприятия, на которых он должен был присутствовать. Возможно, поведение монарха не удостоилось бы такого внимания, но в компании с Уильямом развлекались девушки.
Чаще всего СМИ сообщали о его романе с юной моделью Софи Тейлор. Якобы девушка сразу приглянулась будущему королю, и он провел вместе с ней несколько ночей. Сам Уильям подобные слухи никак не комментировал. Кейт также предпочитала хранить молчание.
Спустя несколько месяцев в семье принца вновь воцарилась идиллия: Миддлтон родила третьего малыша, забыв про обиды. Однако у поклонников неприятный осадок все-таки остался.
Конфликт с Меган Маркл
Долгое время ходили слухи о том, что герцогиня Кембриджская не одобрила выбор принца Гарри, ну а затем Меган Маркл начала постепенно отбирать у конкурентки статус самой популярной особы в королевской семье.
В 2019-м Меган Маркл отказалась жить в Кенсингтонском дворце. Бывшая актриса и принц Гарри решили переехать в поместье Фрогмор, расположенное в Виндзоре подальше от Кейт Миддлтон и Уильяма. Вскоре стало известно, что братья впервые за долгие годы отметят Рождество отдельно друг от друга. Разумеется, британцы тут же предположили, что причина подобного решения кроется во вражде жен королевских особ.
Сами герцогини сложившуюся ситуацию не комментировали, а на традиционной рождественской службе 26 декабря прекрасно общались, всеми силами демонстрируя взаимную симпатию. Однако инсайдеры утверждали, что женщины помирились лишь на время.
“Меган и Кейт шли в церковь рядом друг с другом, мило улыбаясь, обмениваясь шутками и делая вид, что все в порядке. Да, это было непросто — с учетом того, как испортились их отношения в последнее время, но демонстрировать обоюдную неприязнь на Рождество было бы слишком. Королева бы этого не допустила”, — рассказывал источник из окружения королевской семьи.
Конечно, это были цветочки в сравнении со скандалом, разразившимся после отказа Меган и Гарри от королевских полномочий и интервью экс-актрисы Опре Уинфри, где монаршую семью обвиняли в расизме. Однако после рождения у Маркл дочки Лилибет Дианы лед между возмутительницей спокойствия и Кейт Миддлтон, кажется, тронулся. “Напряжение между ними ослабло. Их отношения сейчас гораздо лучше. Герцогини обмениваются сообщениями. Кейт даже отправила подарок Меган”, — делился подробностями инсайдер минувшим летом.
Несмотря на слухи и скандалы, Кейт Миддлтон продолжает оставаться одной из самых популярных и успешных женщин в мире. Будучи мамой троих детей, она умудряется буквально излучать доброжелательность. Быть может, поэтому британцы прощают герцогине Кембриджской редкие оплошности.