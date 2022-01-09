Назван самый страшный продукт зимой. Неожиданно им оказался мед

Золотарев назвал мед одним из самых страшных продуктов, который нужно “с очень большой осторожностью” употреблять зимой. Он обладает ярко выраженным согревающим свойством, в результате чего у человека возникает повышенное потоотделение.

Сами люди не всегда замечают согревающий эффект продукта, однако употребление меда в холодное время года перед прогулкой или на улице грозит простудой. Диетолог посоветовал исключить из рациона все продукты, способные создать перепады температуры тела, поскольку они вредят организму.

“Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно”, — заключил эксперт.