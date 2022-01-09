Шоубиз
09.01.2022, 15:01

Евгения Медведева раскрыла правду об отношениях с Даней Милохиным

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ФОТО: screenshot - youtube

На днях завершился очередной сезон шоу “Ледниковый период”. Пожалуй, самый большой интерес вызвала пара Милохин-Медведева. И даже не самими номерами, а интригой — пара они только на льду, или поцелуи продолжаются и за пределами площадки? Фигуристка решила объясниться.

Совместные фото в соцсетях, откровенные танцы на льду и как вишенка на торте — нежный поцелуй убедили общественность в том, что между олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой и тиктокером Даней Милохиным вспыхнул роман.

Молодые люди не спешили опровергать слухи. Но по окончании съемок Медведева все расставила по своим местам. В интервью для YouTube-канала “Шляпа” фигуристка призналась: все было срежиссировано их наставником в “Ледниковом периоде” Ильей Авербухом.

“Мы не встречаемся с Даней. Люди придумывали про нас многое”, — подчеркнула спортсменка, отметив, что все эти нежные прикосновения, трогательные взгляды и страстный поцелуй — все было придумано для шоу. При этом, добавила Медведева, у них с Даней теплые дружеские отношения: “Мы общаемся, если вдруг кто-то переживает”.

Фигуристка объяснила, что им всего по 20 лет. По ее мнению, им еще рано думать о серьезных отношениях. Однако Даня все еще переживает разрыв со своей пассией Юлией Гаврилиной. Уже поэтому, добавила фигуристка, между ними со звездой ТикТока не может быть ничего серьезного.

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