Евгения Медведева раскрыла правду об отношениях с Даней Милохиным

Совместные фото в соцсетях, откровенные танцы на льду и как вишенка на торте — нежный поцелуй убедили общественность в том, что между олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой и тиктокером Даней Милохиным вспыхнул роман.

Молодые люди не спешили опровергать слухи. Но по окончании съемок Медведева все расставила по своим местам. В интервью для YouTube-канала “Шляпа” фигуристка призналась: все было срежиссировано их наставником в “Ледниковом периоде” Ильей Авербухом.

“Мы не встречаемся с Даней. Люди придумывали про нас многое”, — подчеркнула спортсменка, отметив, что все эти нежные прикосновения, трогательные взгляды и страстный поцелуй — все было придумано для шоу. При этом, добавила Медведева, у них с Даней теплые дружеские отношения: “Мы общаемся, если вдруг кто-то переживает”.

Фигуристка объяснила, что им всего по 20 лет. По ее мнению, им еще рано думать о серьезных отношениях. Однако Даня все еще переживает разрыв со своей пассией Юлией Гаврилиной. Уже поэтому, добавила фигуристка, между ними со звездой ТикТока не может быть ничего серьезного.