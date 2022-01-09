ВИДЕО | “Веселый репортаж”: Александр Буйнов упал с лестницы и сломал руку

По дороге в больницу Александр Буйнов записал видеообращение. “Вот, сломал руку. Едем в госпиталь, — достаточно бодро для сложившейся ситуации сообщил певец. — Самодельную шину поставили. Левая рука… Поскользнулся на ровном месте — на лестнице, пошел за собакой. Вот и весь веселый репортаж”.

Поклонники музыканта, узнав о его досадном падении, поддержали своего любимца комментариями с пожеланиями здоровья и скорейшего восстановления. “Выздоровления вам!”; “Берегите себя и скорее выздоравливайте”; “Александр, очень понимаю вас! Сама так ломала руки. Поправляйтесь”.

Как только случилась травма, близкие музыканта действовали оперативно и оказали ему первую помощь. Супруга Алена даже завязала на травмированной конечности милый бантик.

Под конец ролика артист с грустью вспомнил и покойного товарища — Александра Градского: “Сегодня 40 дней. Вот такая судьбина”. Напомним, музыканты на заре карьеры вместе пели в ВИА “Скоморохи”.