Кто в любимых фильмах говорит и поет чужими голосами

Зачем же так делают? Если причина не в акценте или дефектах речи актёра, то значит, режиссёру показалось, что его голос или манера речи просто не подходят персонажу. То есть с визуальной точки зрения исполнитель роли идеален для фильма, но вот звучит он недостаточно убедительно. Особенно такое случается с молодыми, ещё не слишком опытными актёрами.

Давайте посмотрим, кто из советских и российских актёров говорит и поёт не своим голосом в знаменитых картинах. Как минимум несколько пунктов из списка должны вас как следует удивить!

Алексей Панин (“Жмурки”)

Возможно, это самая неожиданная замена. Панин вполне мог говорить и сам, однако Сергей Балабанов предпочел… Юрия Гальцева.

Александр Галибин (“Мастер и Маргарита”)

В России шутка про актера, который снимается во всем подряд, повторяется из года в год. Меняется разве что сам актер: сейчас шутят про Алексея Петрова, чуть ранее шутили про Данилу Козловского, а до этого — про Сергея Безрукова. Он-то побывал и Мастером. Правда, за кадром — озвучив роль.

Анастасия Вертинская (“Человек-амфибия”, “Алые паруса”)

Оба раза юную актрису заменила Нина Гуляева: 30 лет против 17 — это уже опыт! Зато не прошло и 20 лет — и уже сама Вертинская была призвана заменить голос Ирины Алфёровой в роли Констанции (“Д’Артаньян и три мушкетёра”). Впрочем, там режиссёр Юнгвальд-Хилькевич оторвался по полной: вместо Игоря Старыгина у него заговорил Игорь Ясулович (а спел Владимир Чуйкин), вместо Александра Трофимова (Ришелье) — Михаил Козаков. Более того: сыграв эпизодическую роль хозяина шхуны, Юнгвальд-Хилькевич лишил голоса сам себя, отдав его озвучить малоизвестному тогда Алексею Булдакову.

Дмитрий Марьянов (“Выше радуги”)

Начинающему актёру совсем не дали выразиться: говорил за него Дмитрий Харатьян, а пел Владимир Пресняков (в те годы — ещё с приставкой “младший”). Дмитрий подался в актёры, научился правильно владеть голосом без посторонней помощи… Что не спасло его в случае с “Королевой Марго” (но об этом позднее).

Донатас Банионис