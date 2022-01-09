Кто в любимых фильмах говорит и поет чужими голосами
Переозвучивание одних актёров другими является известной особенностью советского кино, которое было унаследовано в том числе и российскими фильмами. Советские режиссёры часто прибегали к услугам трёх разных людей для создания одного персонажа: первый снимался во всех сценах, второй озвучивал все его реплики, а третий пел (и это не считая каскадеров). Twizz приводит примеры таких замен, а мы ещё и дополнили.
Зачем же так делают? Если причина не в акценте или дефектах речи актёра, то значит, режиссёру показалось, что его голос или манера речи просто не подходят персонажу. То есть с визуальной точки зрения исполнитель роли идеален для фильма, но вот звучит он недостаточно убедительно. Особенно такое случается с молодыми, ещё не слишком опытными актёрами.
Давайте посмотрим, кто из советских и российских актёров говорит и поёт не своим голосом в знаменитых картинах. Как минимум несколько пунктов из списка должны вас как следует удивить!
Алексей Панин (“Жмурки”)
Возможно, это самая неожиданная замена. Панин вполне мог говорить и сам, однако Сергей Балабанов предпочел… Юрия Гальцева.
Александр Галибин (“Мастер и Маргарита”)
В России шутка про актера, который снимается во всем подряд, повторяется из года в год. Меняется разве что сам актер: сейчас шутят про Алексея Петрова, чуть ранее шутили про Данилу Козловского, а до этого — про Сергея Безрукова. Он-то побывал и Мастером. Правда, за кадром — озвучив роль.
Анастасия Вертинская (“Человек-амфибия”, “Алые паруса”)
Оба раза юную актрису заменила Нина Гуляева: 30 лет против 17 — это уже опыт! Зато не прошло и 20 лет — и уже сама Вертинская была призвана заменить голос Ирины Алфёровой в роли Констанции (“Д’Артаньян и три мушкетёра”). Впрочем, там режиссёр Юнгвальд-Хилькевич оторвался по полной: вместо Игоря Старыгина у него заговорил Игорь Ясулович (а спел Владимир Чуйкин), вместо Александра Трофимова (Ришелье) — Михаил Козаков. Более того: сыграв эпизодическую роль хозяина шхуны, Юнгвальд-Хилькевич лишил голоса сам себя, отдав его озвучить малоизвестному тогда Алексею Булдакову.
Дмитрий Марьянов (“Выше радуги”)
Начинающему актёру совсем не дали выразиться: говорил за него Дмитрий Харатьян, а пел Владимир Пресняков (в те годы — ещё с приставкой “младший”). Дмитрий подался в актёры, научился правильно владеть голосом без посторонней помощи… Что не спасло его в случае с “Королевой Марго” (но об этом позднее).
Донатас Банионис
Тот случай, когда литовский акцент слишком часто мешал артисту говорить своим голосом. В результате за Баниониса говорили Александр Демьяненко (“Никто не хотел умирать”, “Маленький принц”, “Мёртвый сезон”, “Король Лир”, “Командир счастливой “Щуки”, “Вооружён и очень опасен”, “Приключения принца Флоризеля”), Георгий Жжёнов (“Гойя, или Тяжкий путь познания”), Владимир Заманский (“Солярис”, “Жизнь и смерть Фердинанда Люса”, “Особых примет нет”), Зиновий Гердт (“Бегство мистера Мак-Кинли”) — и это далеко не полный список.
Нодар Мгалоблишвили
И опять акцент — на этот раз грузинский — дал подработку сразу нескольким артистам. За Нодара с его большими печальными глазами говорили, в частности, Армен Джигарханян (“Формула любви”, “Капитан “Пилигрима”, “Серп и молот”, “Диверсант”), Владимир Сошальский (“Катала”), Алексей Жарков (“Любовь на острове смерти”), Игорь Ясулович (“Блюстители порока”, “Исповедь Дон Жуана”), Иван Краско (“Спецназ”), Борис Химичев (“Чудеса в Решетове”, “Возмездие”), Борис Смолкин (“Фаворский”, “Секунда до…”).
Армен Джигарханян (“Собака на сене”)
А здесь сам Армен Борисович хоть и поет (а делать он это очень не любил), но говорит не своим голосом, а именно голосом Игоря Ефимова. Та же история с фильмом “Ярославна, королева Франции” (там, правда, персонаж Джигарханяна — митрополит — по понятным причинам не поет). Ефимов же, кстати, срочно был вызван для озвучания фильма “Холодное лето 53-го”, где Анатолий Папанов сняться успел, а озвучить своего героя — нет…
Анатолий Папанов (“Приходите завтра”)
В кинокарьере артиста был и менее трагический эпизод: режиссер фильма “Приходите завтра” Евгений Ташков посчитал, что его голос лучше подходит персонажу, а вот внешность нужна папановская. Но зато мы знаем, кто говорил голосом Папанова. Конечно, это многочисленные мультперсонажи — одних только разнообразных Волков больше десятка. Впрочем, это, как говорит Леонид Каневский, совсем другая история.
Андрей Миронов (“Следопыт”)
Поклонники Андрея Миронова спорят по двум поводам — в какой день родился кумир — 7 или 8 марта — и какую его кинороль считать последней. В год смерти артиста вышли “Человек с бульвара Капуцинов” и “Следопыт”. В первом роль получилась полноценная мироновская: главная, да ещё и с песнями. А Санглие в какой-то момент “Следопыта” просто выпал из сюжета: Миронов умер, не успев доиграть роль. Естественно, озвучить себя он также не мог — это сделал Алексей Неклюдов.
Наталья Варлей
А вот теперь самое сложное! Дело в том, что очень часто путают двух актрис — и обе дублировали Наталью Варлей. Клара Румянова — в “Вие”, Надежда Румянцева — в “Кавказской пленнице” и “12 стульях”. Кстати, в той же постановке “12 стульев” (Леонида Гайдая) сыграла и Клара Румянова — супругу отца Фёдора. В первые годы карьеры Натальи Варлей причиной была её неопытность, ведь на экран она попала напрямую из цирка. Зато потом, "прокачавшись" уже и пела "Где-то на белом свете" (в фильме это делала Аида Ведищева), и дублировала Келли МакГрилл ("На Дерибасовской хорошая погода...").
Виктор Сухоруков (“Брат”, “Брат 2”)
Что на этот раз не устроило Балабанова, сложно сказать, но Виктор Багров заговорил голосом Алексея Полуяна. Зато в фильме того же Балабанова “Груз 200” они поменялись местами: Полуянов сыграл, Сухоруков озвучил.
Сергей Жигунов (“Гардемарины, вперёд!”), Дмитрий Харатьян
Что за чёрная кошка пробежала между актёром и “мамой гардемаринов” Светланой Дружининой, неизвестно. Никому Жигунов дорогу не переходил и был утверждён на роль первым — а вот партнёров ему пришлось по разным причинам заменить. И тем не менее в первом фильме Жигунов говорит голосом Олега Меньшикова, во втором — Александра Домогарова, а поет за него и вовсе Олег Анофриев. Позднее Жигунова “замещали голосами” Владимир Антоник (“Подземелье ведьм”) и Евгений Герасимов (“Ричард Львиное Сердце”). Неудивительно, что Сергей “психанул” и стал заниматься продюсированием — тут-то уже мог лишать других права голоса во всех смыслах этого слова. И первым “под раздачу” попал бывший друг Дмитрий Харатьян: за него говорил Алексей Иващенко, более известный как половина бард-дуэта “Иваси” и автора стихов и переводов множества мюзиклов — от “Норд-Оста” до “Шахмат”. Кстати, в “Королеве Марго” он же заменил многострадального Дмитрия Марьянова.
Игорь Красавин (“Не покидай…”)
Режиссёр Леонид Нечаев часто находил исполнителей главных ролей совершенно случайно. Например, с Мальвиной — Таней Проценко — познакомился в поезде. А будущего принца-красавца с говорящей фамилией заприметил и вовсе в минском метро. Внешность для роли у него была идеальная, но как актёр Игорь был “деревянный” чуть более, чем Буратино, а к неумению красиво говорить добавлялся ещё и белорусский акцент. На помощь пришёл исполнитель всех песен Патрика — Анатолий Тукиш, известный также под творческим псевдонимом Пантелей (в его арсенале не только песни из фильма, но и шансон). И какая же чёрная неблагодарность — даже в титрах его указали не только без имени, но ещё и вместо “А. Тукиш” написали “В. Тукиш”!
Барбара Брыльска ("Ирония судьбы, или С легким паром")
Ну а про Брыльску, Валентину Талызину и Аллу Пугачёву вы и сами всё прекрасно знаете. Просто намекаем, что и мы не забыли.