ФОТО | “Чудесная зима”: Сергей Лазарев поделился милыми семейными снимками с отдыха

После череды новогодних корпоративов и съемок, Сергей Лазарев повез свою семью подальше от холодов. В турецком Белеке артист вместе с мамой, племянницей Алиной, сыном Никитой и дочерью Анной остановился в одном из лучших пятизвездочных отелей на побережье.

Семья проводила время активно: Валентина Викторовна играла в мини-баскетбол, дети — в аэрохоккей. Милыми фото и видео Сергей активно делился с подписчиками в Инстаграм. “Прекрасный отдых был в Турции! Успел и концерт дать, и немного релакснуть! Чудесная зима”, — признался Лазарев.

Кстати, в этом году Сергей отправил сына Никиту в первый класс — поэтому после окончания январских каникул мальчик вернется к учебе. Ребенок посещает частную школу и уже делает большие успехи. Кроме того, 7-летний Никита посещает множество спортивных и творческих секций, и при этом не забывает уделять внимание маленькой сестренке.

“Анечке только три года, поэтому пока у нее все увлечения детсадовские, — рассказывал недавно Лазарев. — Дома любит все повторять за братом. Вдруг попросила у меня телефон — захотела, чтобы был свой. Пока отдал старый Никиты: детский, без приложений, чтобы она просто знала, что у нее есть телефон. Ник заботливый брат, помогает сестренке, у нас уже есть традиция — Никита читает Анюте на ночь сказки”.