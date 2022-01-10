57-летний Николас Кейдж и его пятая жена ожидают пополнения в семействе

Звездная пара находится в ожидании первенца. Об этом сообщил близкий друг семьи, имя которого пока что не разглашается. Так что Николас Кейдж совсем скоро познает радость многодетного отцовства. Для Рико этот малыш станет первенцем.

Рико Шибата — начинающая актриса. О девушке мало что известно, она пока что находится в самом начале своей карьеры. Николас Кейдж познакомился с будущей супругой незадолго до начала пандемии, во время своего путешествия в Японию. Затем режим изоляции разделил их, позволив общаться только по видеосвязи. Однако это лишь сплотило пару. Кейдж сделал предложение своей возлюбленной очень необычным способом — прямо во время разговора по FaceTime, а с помощью международной доставки Кейдж прислал Шибате обручальное кольцо, и после этого она сказала ему заветное “Да!”.

Ни для кого не секрет, что Николас Кейдж — очень любвеобильный мужчина. В жизни 57-летнего актера было множество женщин. И даже четыре официальных жены, не считая Рико. Первой супругой Николаса стала коллега Патрисия Аркетт. Влюбленные прожили вместе почти шесть лет, и только годы спустя стало известно, что на самом деле их союз развалился спустя всего 9 месяцев после свадьбы. А дальше знаменитостям просто было удобно изображать семью.

У Кейджа, видимо, проклятие на короткие браки. Следующий союз актера ждала еще более краткая судьба. С дочерью Элвиса Пресли, Лизой-Мари, они прожили вместе всего 109 дней после свадебной церемонии. После этого актер “завязал” со звездными избранницами. Поэтому его следующей женой стала обычная официантка, кореянка Элис Ким. Поженились влюбленные в 2004 году. Именно Ким родила Кейджу второго сына, Кала-Эла. Правда, в 2016-м супруги расстались, но сохранили дружеские отношения. В начале 2019-го он женился на 23-летней визажистке Эрике Койке — а уже спустя четыре дня развелся с ней и обвинил девушку в желании нажиться на этом браке. Актер публично признался, что был пьян и не отдавал отчета своим действиям.

Теперь, кажется, все серьезно! По словам инсайдеров, Кейдж “безумно влюблен и счастлив” в браке с Шибата. Девушка буквально околдовала актера — и правда, оригинальная и стильная японка намного отличается от стандартных голливудских красавиц.