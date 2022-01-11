Новый метод безоперационной подтяжки лица — SMAS-лифтинг!

Это слой из эластиновых и коллагеновых волокон, который покрывает мимические мышцы лица. По сути — это каркас, который обеспечивает четкий овал лица. С возрастом функция SMAS ухудшается — растягиваются волокна коллагена и естественный каркас “плывет”, происходит обвисание кожи и других мягких тканей лица и тела. Как результат — опущение бровей, щек, появление излишков кожи век, деформация и потеря четкости овала лица, появление “второго подбородка”, “брылей”, носогубных складок, “рыхлости” подкожных тканей.

В большинстве методик лифтинга используют тепловое воздействие, которое действует только на поверхностные слои кожи, а “дотянуться” до более глубоких слоев, где есть проблемы, не получается.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ — это методика, которая создана для тех, кто не готов делать пластическую операцию, но хотел бы существенно подтянуть кожу . Новый метод ультразвукового лифтинга на аппарате или, иными словами, безоперационный SMAS-лифтинг позволил перевести процедуру, которая относилась к области пластической хирургии, в область терапевтической аппаратной косметологии. То, что еще вчера невозможно было даже представить, сегодня стало реальностью — SMAS-лифтинг без скальпеля хирурга.

Миллионы людей хотят выглядеть молодыми, но лишь немногие прибегают к помощи пластических хирургов из-за рисков, связанных с операцией. Надежды пациентов на выполнение подтяжки кожи лица, тела без риска для здоровья, связанного с проведением оперативного вмешательства, стали явью. Подтянуть ткани кожи, сделать лицо моложе и привлекательнее можно в Таллинне в центре аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic с помощью ультразвукового HIFU SMAS-лифтинга лица.

Длительность процедуры составляет 30-60 минут. У многих клиентов эффект ощущается сразу , но окончательный результат в процессе ремоделирования и обновления коллагена нарастает в течение 3-4 месяцев . Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга лица выполняется чаще всего однократно ( 1 раз в 2-3 года).

Натяжение и моментальный лифтинг обеспечиваются двумя факторами: уменьшением объема SMAS и перемещением ее вверх в результате сжатия и сокращения по длине коллагеновых волокон от нагрева.

Перед процедурой специалист наносит на кожу охлаждающий гель, затем с помощью линейки проводится тщательная разметка зоны обработки, по которой и осуществляется ультразвуковое воздействие. При этом пациенту абсолютно комфортно и может ощущаться только тепло, легкое покалывание и натяжение кожных покровов.

Процедура лифтинга проводится с помощью аппарата, который обеспечивает возможности осуществлять воздействие на строго заданной глубине, не затрагивая окружающие ткани, в этой точке ткань прогревается до 65-70 °С. Датчик создает на заданной глубине своеобразные линии из точек термокоагуляции, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, сжимает и сокращает коллагеновые волокна , а также активирует образование новых волокон эластина и запускает процесс неоколлагенеза. Это позволяет получить эффект объемного 3D-лифтинга во всех слоях мягких тканей лица.

Глубина проникновения ультразвукового импульса при проведении процедуры составляет до 5 мм. По сравнению с другими методиками, которые воздействуют на глубине всего 1,5 мм, это своеобразный прорыв в косметологии, сравнимый по эффективности только с методами пластической хирургии!

Для восстановления четкого овала лица необходимо сократить по объему и переместить вверх именно мышечно-апоневротический слой (SMAS). До появления ультразвукового лифтинга это возможно было только при хирургической пластике с применением общей анестезии.

На какие области можно проводить безоперационный SMAS лифтинг?

Сеансы зачастую проводятся не только на лице, но и на шее, чтобы не было резкого контраста после подтяжки. Процедуры показаны не только с целью коррекции уже имеющихся проблем, но и с целью профилактики птоза мягких тканей. Так же есть возможность провести безоперационный лифтинг и в области декольте.

ПОКАЗАНИЯ к ультразвуковому лифтингу:

- Деформация и потеря четкости овала лица (гравитационный птоз)

- Снижение плотности кожи и подкожных структур лица и тела

- Опущение и углубление носогубных складок

- Опущение щек и уголков губ

- Птоз верхнего века и опущение бровей

- “Складки грусти” в области углов рта

- “Второй подбородок”: дряблость и обвисание кожи под подбородком и в области шеи

- Снижение тонуса кожи в результате растяжения подкожных коллагеновых и эластиновых волокон в области внутренней поверхности рук, ног, локтей, коленей, ягодиц, живота, лица, шеи, области декольте

- Профилактика возрастных изменений кожи лица и шеи.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЕЙ?

Технология ультразвукового SMAS-лифтинга не имеет аналогов. Это единственная процедура, которая воздействует на глубину до 4,5 мм и достигает мышечно-апоневротического слоя (SMAS). Ультразвуковой SMAS-лифтинг прекрасно сочетается с другими аппаратными технологиями, так как имеет свою точку приложения и служит для восстановления овала лица, также помогает повысить тонус кожи, разгладить морщины. Например, данная процедура подходит для тех пациентов, которым не показан термаж из-за анатомического строения кожи (тонкая, сухая кожа, розацеа, липодистрофия и пр.).