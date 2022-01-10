Не забудь съесть! Продукты для улучшения памяти

По словам эксперта, исследования показали эффективность средиземноморской диеты в этом вопросе. Так, в меню следует добавить брокколи, белокочанную капусту, листовую зелень, тёмные ягоды (ежевика, черника), а также жирную рыбу (лосось, тунец, сардины и т.д.).

Однако, специалист подчеркнула, что не следует ожидать мгновенного действия такого рациона. Изменения в положительную сторону происходят только при регулярном употреблении на протяжении месяцев, лет и десятилетий.