10.01.2022, 12:01
Не забудь съесть! Продукты для улучшения памяти(6)
ФОТО: Photo by Christophe Dion on Unsplash
Питание оказывает важное влияние на состояние головного мозга, — сообщает Medikforum. Именно поэтому одним из способов решения проблемы забывчивости выступает корректировка рациона. Диетолог Анна Мелехина рассказала, какие продукты в рационе помогут улучшить память.
По словам эксперта, исследования показали эффективность средиземноморской диеты в этом вопросе. Так, в меню следует добавить брокколи, белокочанную капусту, листовую зелень, тёмные ягоды (ежевика, черника), а также жирную рыбу (лосось, тунец, сардины и т.д.).
Однако, специалист подчеркнула, что не следует ожидать мгновенного действия такого рациона. Изменения в положительную сторону происходят только при регулярном употреблении на протяжении месяцев, лет и десятилетий.