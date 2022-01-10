Кино
10.01.2022, 13:30

Самый секретный “Золотой Глобус” в истории: результаты

 
79th annual Golden Globe Awards Nominations
Foto: NINA PROMMER, EPA

Стали известны победители премии “Золотой глобус”. На этот раз церемония не проводилась в прямом эфире, а лучшие фильмы и лучших актеров огласили в Твиттере, — передает Super. Более того, не было и красной дорожки, потому что ни одна крупная звезда не подтвердила свое участие из-за обострения ситуации с ковидом.

Что ж, остаётся заочно порадоваться за виртуальных победителей. Ими стали:

  • Лучший фильм — “Власть пса”
  • Лучший фильм комедия или мюзикл — “Вестсайдская история”
  • Лучший фильм на иностранном языке — “Сядь за руль моей машины” (Япония)
  • Лучший сериал — “Наследники”
  • Лучшая женская роль — Николь Кидман (“Быть Рикардо”)
  • Лучшая мужская роль — Уилл Смит (“Король Ричард”)
  • Лучшая музыка к фильму — Ханс Циммер (“Дюна”)
  • Лучшая песня — Билли Айлиш (“Не время умирать”)
  • Лучший анимационный фильм — “Энканто”
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