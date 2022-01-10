Самый секретный “Золотой Глобус” в истории: результаты

Стали известны победители премии “Золотой глобус”. На этот раз церемония не проводилась в прямом эфире, а лучшие фильмы и лучших актеров огласили в Твиттере, — передает Super. Более того, не было и красной дорожки, потому что ни одна крупная звезда не подтвердила свое участие из-за обострения ситуации с ковидом.