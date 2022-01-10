10.01.2022, 13:30
Самый секретный “Золотой Глобус” в истории: результаты
Foto: NINA PROMMER, EPA
Стали известны победители премии “Золотой глобус”. На этот раз церемония не проводилась в прямом эфире, а лучшие фильмы и лучших актеров огласили в Твиттере, — передает Super. Более того, не было и красной дорожки, потому что ни одна крупная звезда не подтвердила свое участие из-за обострения ситуации с ковидом.
Что ж, остаётся заочно порадоваться за виртуальных победителей. Ими стали:
- Лучший фильм — “Власть пса”
- Лучший фильм комедия или мюзикл — “Вестсайдская история”
- Лучший фильм на иностранном языке — “Сядь за руль моей машины” (Япония)
- Лучший сериал — “Наследники”
- Лучшая женская роль — Николь Кидман (“Быть Рикардо”)
- Лучшая мужская роль — Уилл Смит (“Король Ричард”)
- Лучшая музыка к фильму — Ханс Циммер (“Дюна”)
- Лучшая песня — Билли Айлиш (“Не время умирать”)
- Лучший анимационный фильм — “Энканто”