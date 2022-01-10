Умер комик Боб Сагет — звезда сериалов “Полный дом” и “Как я встретил вашу маму”

Боб Сагет известен по роли отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме “Полный дом”, а также как ведущий телешоу “Americaʼs Funniest Home Videos” (“Самые смешные домашние видео Америки”), выходившего с 1989 по 1997 год. Сагет выступил в роли рассказчика в сериале “Как я встретил вашу маму”. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм “Грязная работа”.