10.01.2022, 15:00
Умер комик Боб Сагет — звезда сериалов “Полный дом” и “Как я встретил вашу маму”
Foto: MICHAEL TRAN, AFP
Стендап-комик, актер, режиссер и телеведущий Боб Сагет умер в возрасте 65 лет. Актера нашли мертвым 9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо, Флорида, куда он приехал в рамках своего комедийного тура. Как сообщил местный шериф, следователи не нашли признаков насильственной смерти и следов наркотиков. Семья Боба Сагета подтвердила информацию о его смерти.
Боб Сагет известен по роли отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме “Полный дом”, а также как ведущий телешоу “Americaʼs Funniest Home Videos” (“Самые смешные домашние видео Америки”), выходившего с 1989 по 1997 год. Сагет выступил в роли рассказчика в сериале “Как я встретил вашу маму”. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм “Грязная работа”.