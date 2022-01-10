ФОТО | “Пупсик”: Оксана Самойлова умиляется от вида голого Джигана

Оксана Самойлова долго мечтала об отдыхе в одном из мексиканских отелей. Гостиница под названием Azulik, которую давно облюбовали популярные блогеры и знаменитости, действительно поражает своей красотой. Супруга Джигана хотела провести время в этом месте больше трех лет, поэтому сейчас, оказавшись в атмосферных помещениях, она старается фиксировать каждый свой шаг.

В Instagram Оксана даже опубликовала снимок обнаженного Джигана. Многодетная мама запечатлела мужа в ванной, предусмотрительно прикрыв интимные места изображениями цветов. “Мы очень хотели сделать красивую фотку, а получилось вот это. Пупсик”, — подписала кадр Самойлова.

Несмотря на первый восторг, со временем Оксана осознала, что гостиница ее семейству совершенно не подходит. “Отель нас, конечно, обломал. В нем нет света, из-за чего по вечерам очень сложно куда-то собираться. Из-за отсутствия света все время клонит в сон. Кондиционеров тоже нет. Нам в таком месте находиться больше одного-двух дней просто нереально”, — рассказала звезда.

В ближайшие дни семья продолжит свое путешествие по Мексике. Джиган вместе с женой и детьми уже успел осмотреть пирамиды майя, полуостров Юкатан и город Тулум. Разумеется, такая поездка влетела звездам в копеечку, ведь только перелет в далекую страну стоит целое состояние. Однако Самойлова неоднократно рассказывала в социальных сетях, что не жалеет денег на путешествия. По ее мнению, эмоции стоят любых потраченных средств.