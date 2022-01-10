Борис Щербаков призвал выпустить Михаила Ефремова на свободу(10)
Актер театра и кино Борис Щербаков в студии передачи “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” высказался о наказании артиста Михаила Ефремова. По мнению Щербакова, Ефремов уже заслуживает условно-досрочного освобождения, — передает Gazeta.ru.
“В свое время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила”, — поделился размышлениями он.
8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.