Леонид Куравлев госпитализирован в тяжелом состоянии

После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году, Куравлев стал затворником — он почти перестал поддерживать связь с коллегами, не появляется на публике и больше пяти лет не снимается в кино. Последний раз сыграл в картине “Весь этот джем” в 2015 году. По словам близких, артист так и не смог смириться с утратой женщины, с которой прожил больше 50 лет. Они познакомились еще в школе — будущая звезда театра и кино учился в 10-м классе, а Нина — в 8-м. После окончания вуза Леонид сделал девушке предложение. Всю жизнь Куравлев буквально боготворил свою супругу: он часто навещает ее могилу на Троекуровском кладбище. А несколько лет назад, по просьбе актера, на надгробии появилось и его имя с оставленным местом под даты жизни.