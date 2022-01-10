Леонид Куравлев госпитализирован в тяжелом состоянии
Народного артиста госпитализировали в Коммунарку несколько дней назад. Сейчас Леонид Вячеславович находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, — переживает “СтарХит”.
Леонид Куравлев был госпитализирован в Коммунарку еще 6 января. Он испытывал проблемы с дыханием, тест на коронавирус показал положительный результат. В данный момент 85-летний Леонид Вячеславович находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
“Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков, — рассказалиисточники в больнице. — Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление”.
Позднее сын Леонида Куравлева опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус, он утверждает, что артист госпитализирован с обычной пневмонией.
Артист в последнее время страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом ему даже потребовалась срочная помощь врачей — дома Куравлев упал в обморок.
После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году, Куравлев стал затворником — он почти перестал поддерживать связь с коллегами, не появляется на публике и больше пяти лет не снимается в кино. Последний раз сыграл в картине “Весь этот джем” в 2015 году. По словам близких, артист так и не смог смириться с утратой женщины, с которой прожил больше 50 лет. Они познакомились еще в школе — будущая звезда театра и кино учился в 10-м классе, а Нина — в 8-м. После окончания вуза Леонид сделал девушке предложение. Всю жизнь Куравлев буквально боготворил свою супругу: он часто навещает ее могилу на Троекуровском кладбище. А несколько лет назад, по просьбе актера, на надгробии появилось и его имя с оставленным местом под даты жизни.