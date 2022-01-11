Кристину Асмус не пустили в самолет — она осталась в Дубае

Звезда экрана призналась, что не смогла вернуться в Москву из Эмиратов из-за большого количества багажа. В подтверждение Кристина опубликовала на своей странице снимок в окружении целых девяти чемоданов.

Асмус сообщила, что накануне вылета так долго паковала багаж, что в итоге опоздала на рейс.

“Несколько чемоданов мы купили в Дубае, куда положили все наши подарки и покупки. Ну, естественно, мы со сборами опоздали на самолёт. Мы-то были зарегистрированы онлайн, но вот чемоданы не успели зарегистрировать. А без них лететь нетушки, мало ли чего”, — рассказала Асмус.

В итоге актрисе пришлось менять билет до Москвы и заново бронировать отель, чтобы провести в Дубае еще сутки до вылета. Но на этом ее злоключения не закончились. Актриса снова умудрилась слишком поздно приехать в аэропорт, так что едва не опоздала и на новый рейс. Кристина в сторис показала видеоролик, в котором они с дочкой мчатся по аэропорту в поисках своего выхода.

Во время отпуска актриса помянула добрым словом своего бывшего мужа Гарика Харламова, а заодно ненароком сообщила, какую часть имущества отсудила у него после развода. Кристина опубликовала видео с местным хот-догом, в котором рассказала, что сосиска ее мужа Гарика Харламова гораздо вкуснее. Так актриса прорекламировала сеть закусочных, которые недавно открыл резидент “Comedy Club”.

Ранее Кристина призналась, что за последнее время она переменила свое отношение к бывшему мужу. Асмус решила вспомнить прошедший 2021 год, посвятив отдельный пост всем дорогим для нее людям, в том числе и бывшему мужу. Актриса поблагодарила экс-супруга за поддержку. Несмотря на все проблемы, они смогли сохранить мирные отношения ради дочки.

“Гарик Харламов — ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так!“ — написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.