Ольга Бузова и Вячеслав Малафеев вместе отдохнули в Куршевеле

“Кайфуем, жизнь одна”, — написал Малафеев под фотографией одно из любимых выражений Бузовой, которое уже давно стало мемом не только на просторах интернета, но и среди ее коллег по шоу-бизнесу.

Классный фотошоп, Слава. Мне еще замуж выходить, — прокомментировала снимок Бузова. Что она хотела этим сказать, приходится только гадать.

Но подписчики не растерялись и сразу начали писать под фото в духе: “хорошая пара бы получилась”. А что, Бузова свободна, а Малафеев недавно объявил о разводе со своей второй женой Екатериной.

Не захотел воздерживаться от комментария и “любимчик” Ольги Бузовой — комментатор Дмитрий Губернев. Он обратил внимание на бокалы, которые были в руках Ольги и Вячеслава.

“С утра коньяк уже вдвоем пьете”, — решил в очередной раз подшутить над теледивой. Армия фанатов артистки накинулась на языкастого Губернеева, а Малафеев предложил ему составить компанию. “Приезжай, угостим”, — написал он в комментариях.

Напомним, что Губерниев в одном из своих эфиров довел Ольгу Бузову до слез, спросив ее: пьет ли она коньяк по утрам. Давние счеты с ним и у самого Малафеева. Однажды Губерниев в перерыве футбольного матча забыл выключить микрофон и посетовал на всю страну, что “у нас г…о в воротах”.