Госпитализированы Кира Прошутинская и вновь Татьяна Тарасова

76-летняя телеведущая Кира Прошутинская обратилась к врачам с жалобами на кашель. При первичном осмотре у неё зафиксировали высокое артериальное давление. 10 января кашель усилился. При осмотре услышали хрипы в нижних отделах лёгких.

Чтобы не рисковать, телеведущую перевели на кислородную маску. Также ей прописано лежать на животе по 16 часов в сутки. Сейчас состояние Прошутинской оценивается как средней тяжести.

Кира Александровна — соавтор 132 программ для каналов советского и российского телевидения, среди которых “Взгляд”, “Времечко”, “Дежурный по стране”, “Пресс-клуб”, “Народ хочет знать” и “Оба-На”. В 1994 году стала сооснователем независимой телекомпании “Авторское телевидение” (ATV), где впервые вышла программа “Намедни” с Леонидом Парфёновым.

Подробности состояния Татьяны Тарасовой пока неизвестны. “Я в больнице”, — лаконично сообщила она журналистам. Причем между прошлой выпиской и новым визитом в больницу Тарасова уже обращалась к врачам с головокружением и болями в животе — но тогда все обошлось первичной помощью.

Пока неизвестно, что послужило причиной ухудшения самочувствия тренера. Но из-за проблем со здоровьем Татьяна Анатольевна пропустила съемки финала “Ледникового периода”, где она всегда выступает в качестве судьи.