Уже в эту пятницу! На YouTube-канале Александра Ивашкевича покажут комедию из архива Русского театра(5)
YouTube-канал Александра Ивашкевича продолжает показ архивных записей. В пятницу, 14 января, в 18:00 будет показан спектакль Русского театра Эстонии “Счастливых будней!”. Посмотреть спектакль можно по ссылке.
Режиссёр-постановщик: Роман Баскин
В ролях: Александр Ивашкевич, Лариса Саванкова, Олег Рогачёв, Любовь Агапова
Премьера состоялась 9 декабря 2005 года
Спектакль поставлен по пьесе Яана Тятте — одного из самых популярных и успешных драматургов Эстонии. Его пьесы получили признание как в Прибалтике, так и в России, Германии, Англии, Швеции и других странах.
“Счастливых будней!” — комедия положений, которую известный эстонский режиссёр Роман Баскин поставил в реалистической манере, несмотря на то, что события в ней кажутся совершенно абсурдными: жена сообщает мужу, что влюблена и предлагает устроить брак втроём. Режиссёр увидел в этой ситуации осуществлённую мечту многих женщин: всем хоть раз в жизни приходила в голову идея обновить семейные будни праздником разнообразия, но мало кто решается сознаться в подобных фантазиях…
Архивная видеозапись предоставлена Русским театром Эстонии.
Запись останется в открытом доступе на официальном канале Александра Ивашкевича: youtube.com/user/aivashkevich