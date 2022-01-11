Уже в эту пятницу! На YouTube-канале Александра Ивашкевича покажут комедию из архива Русского театра

Спектакль поставлен по пьесе Яана Тятте — одного из самых популярных и успешных драматургов Эстонии. Его пьесы получили признание как в Прибалтике, так и в России, Германии, Англии, Швеции и других странах.

“Счастливых будней!” — комедия положений, которую известный эстонский режиссёр Роман Баскин поставил в реалистической манере, несмотря на то, что события в ней кажутся совершенно абсурдными: жена сообщает мужу, что влюблена и предлагает устроить брак втроём. Режиссёр увидел в этой ситуации осуществлённую мечту многих женщин: всем хоть раз в жизни приходила в голову идея обновить семейные будни праздником разнообразия, но мало кто решается сознаться в подобных фантазиях…