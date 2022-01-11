ВИДЕО | Не только Бузова: Как Лепс, Собчак и другие звезды отрываются в Куршевеле

Отдельно от экс-коллеги по “Дому-2” отрывалась Ольга Бузова . Она активно делилась видео своего отдыха в Куршевеле. Днем звезда каталась на лыжах, которые еще не освоила как следует, а вечером угощалась устрицами с коктейлями и уходит в отрыв.

“В 16 лет я впервые приехала в Куршавель и останавливалась тогда в нижнем лагере в дешевеньком отеле. Русских тогда вообще не было, а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку. Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле”, — поделилась Собчак.

У себя в инстаграме журналистка призналась, что для нее отдых в Куршевеле стал традицией еще с 16 лет, но тут же добавила, что отдыхала она не как представитель “золотой молодежи”, а как ценитель качественного катания.

После развода с супругой Анной Шаплыковой артист решил провести Рождество в Альпах — и поработать, и отдохнуть. С собой он взял старшую дочь Ингу от первого брака со Светланой Дубинской. Лепс выглядит осунувшимся и исхудавшим, костюм буквально висит на нем. Еще бы: из-за стресса певец сбросил 15 килограммов. “Сейчас весит 73 килограмма, но планирует сбросить еще три килограмма. Мы специально предложили ему остаться здесь на несколько дней, чтобы отдохнуть, покататься на лыжах, поиграть в бильярд, зарядиться энергией солнца и горных пейзажей”, — приводит “СтарХит” слова продюсера артиста Максима Берина.

Например, в Альпах коротали свои каникулы два представителя богатых семей — сын Владимира Киселева Юрий, более известный как ЮрКисс, и Сергей Саркисов–младший — сын основателя страховой компании “РЕСО-Гарантия”. Всю компанию видели на выступлении Григория Лепса, который также отрывался в свои первые холостые каникулы в компании певицы знаменитостей. К слову, билеты на закрытый концерт Лепса стоили от 2000 евро. Гостей на роскошном ужине угощали элитным шампанским, лобстерами, устрицами и черной икрой.

“Когда коньяк зашёл”, “Опять под градусом”, “Ну повеселилась, ладно…но зачем в ленту-то выставлять”, “Делаете вы, Ольга, а неловко как-то мне”, “Это очень странное видео… я даже не знаю, что сказать. Так много вопросов и так мало ответов”, — прокомментировали ее танцевальный номер.

В компании Бузовой отрывается певица Клава Кока, которая выкладывает совместные фото в инстаграме. “Прилетела в отпуск, хотела от всех отдохнуть!! Тут ко мне присоединилась какая-то городская сумасшедшая… Подскажите, что с ней делать?? Это кто вообще??” — в шутку прокомментировала артистка поведение Бузовой.

Однако не всё так радужно. Не исключено, что очень скоро куршевельских завсегдатаев из России на родине будут проклинать, как и два года назад. Вв телеграм-каналах активно обсуждают высокую заболеваемость коронавирусом среди туристов на модном курорте. Несколько пользователей инстаграма опубликовали в сторис предупреждения и порекомендовали не встречаться с теми, кто недавно вернулся с курорта. “В Куршевеле болеют ВСЕ”, — пугает одна из пользовательниц. “Просто все через одного”, — в два раза понижает уровень паники не кто-нибудь, а “Мисс Россия 2015” София Никитчук. Она даже рассказала, что видела “километровую очередь” из гражданских машин перед ковидным отделением престижной клиники “Лапино”. Но сама же и признаётся: "Как же я люблю эту атмосферу в горах..." Вот и другие любят и плюют на риск.

“Куршевельская тусовка друг друга ковидом позаражала. Так и не поняла, почему нельзя ездить на другие классные горнолыжные курорты и зачем ходить на старческие вечеринки с Лепсом. Я бы вообще в Аспен ездила, если б деньги были”, — написали в телеграм-канале “Небожена”.

Напомним, что первая волна коронавируса в 2020 году в Европе началась как раз после возвращения отдыхающих с горнолыжных курортов.