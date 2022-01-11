У "Королевы порноиндустрии" Дженны Джеймсон за короткий срок неожиданно отнялись ноги

Медики диагностировали у 47-летней знаменитости быстро прогрессирующее воспалительное редкое заболевание – синдром Гийена-Барре. Об этом Джеймсон сообщила поклонникам на личной странице в Instagram, опубликовав видео с больничной палаты.

"Спасибо всем за любовь и поддержку. Мы уже начали лечение. Я нахожусь в больнице и, скорее всего, останусь здесь до выздоровления. Я надеюсь, что скоро выберусь отсюда", – обратилась актриса к фанатам.

Также "Королева порноиндустрии" опровергла слухи о том, что ее недуг был вызван прививкой от COVID-19. Ранее Дженна нередко выступала в соцсетях с призывами против вакцинации.

"Я не делала никаких прививок. Это не реакция на вакцину. Всем спасибо за заботу", – подытожила модель.

Стоит отметить, что Джеймсон довольно сильно напугала фанатов своим внешним видом, хотя и использовала на видео фильтры. В комментариях подписчики желали ей скорейшего выздоровления и улучшения самочувствия.

Для справки:

Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это острое, парализующее заболевание, вызванное воспалением нервов, развивающееся на фоне инфекционных заболеваний. Иногда также наблюдается после операций и травм.

Симптомы являются наиболее тяжелыми в течение 4 недель от начала болезни. От 3% до 13% пациентов умирают от осложнений. Четверть больных нуждается в искусственной вентиляции легких. Восстановление занимает несколько недель или месяцев и часто бывает неполным.

СГБ в настоящее время является самой частой причиной острых периферических параличей. Заболеваемость составляет 1-2 случая на 100 000 населения в год. В условиях пандемии COVID-19 его распространённость возросла в разы.