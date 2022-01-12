Как наказывали и наказывают мужей-изменников в разных странах

Мы живем в мире патриархата, несмотря на все фем-победы и смену оптики. Физическая измена в общественном сознании до сих пор считается чем-то постыдным для женщины — зато из мужчины делает чуть ли не героя. Однако так было не всегда и не везде — да и сейчас в некоторых странах принято наказывать за адюльтер именно представителей сильной половины человечества. На государственном, на секундочку, уровне. Делимся подробностями.

Русь и Россия

Древняя Русь с ее жесткими патриархальными устоями была строга к женским изменам. Мужчину же считали “прелюбодеем” лишь в том случае, если он успел обзавестись детьми от любовницы. Тогда ему необходимо было заплатить штраф церкви. Извинения перед женой обязательными не были.

В XV веке на территории некоторых земель возник “феномен душительниц”. Жене позволялось поступить с провинившимся мужем так, как ей вздумается. Некоторым девушкам хотелось отомстить, но они боялись, что физически не справятся с мужчиной. Тогда за дело брались душительницы — и их работа хорошо оплачивалась. К XVII веку подобные радикальные методы остались в прошлом. Наказание за измену свели к беседе со священником.

Швейцария

Эту горную страну можно назвать образцом демократического подхода к проблеме, предусматривающего гендерное равенство. И принципы справедливости. В 1856 году законодателями был принят закон, который считается вполне себе рабочим и по сей день. За измену предполагается наказывать и мужчин, и женщин — вот уж честно. Вместе изменяли — вместе и отвечайте по всей строгости.

Провинившиеся лишаются возможности заново вступать в брак — правда, всего на три года. Есть ли какие-то кары за простое совместное проживание без официального оформления отношений, не известно.

Турция