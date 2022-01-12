Как наказывали и наказывают мужей-изменников в разных странах(1)
Статус изменницы веками превращал жизнь женщин в кошмар. А как наказывали за адюльтер мужчин? Вполне серьезно — и в некоторых странах делают это до сих пор! — радуются 7sisters.
Мы живем в мире патриархата, несмотря на все фем-победы и смену оптики. Физическая измена в общественном сознании до сих пор считается чем-то постыдным для женщины — зато из мужчины делает чуть ли не героя. Однако так было не всегда и не везде — да и сейчас в некоторых странах принято наказывать за адюльтер именно представителей сильной половины человечества. На государственном, на секундочку, уровне. Делимся подробностями.
Русь и Россия
Древняя Русь с ее жесткими патриархальными устоями была строга к женским изменам. Мужчину же считали “прелюбодеем” лишь в том случае, если он успел обзавестись детьми от любовницы. Тогда ему необходимо было заплатить штраф церкви. Извинения перед женой обязательными не были.
В XV веке на территории некоторых земель возник “феномен душительниц”. Жене позволялось поступить с провинившимся мужем так, как ей вздумается. Некоторым девушкам хотелось отомстить, но они боялись, что физически не справятся с мужчиной. Тогда за дело брались душительницы — и их работа хорошо оплачивалась. К XVII веку подобные радикальные методы остались в прошлом. Наказание за измену свели к беседе со священником.
Швейцария
Эту горную страну можно назвать образцом демократического подхода к проблеме, предусматривающего гендерное равенство. И принципы справедливости. В 1856 году законодателями был принят закон, который считается вполне себе рабочим и по сей день. За измену предполагается наказывать и мужчин, и женщин — вот уж честно. Вместе изменяли — вместе и отвечайте по всей строгости.
Провинившиеся лишаются возможности заново вступать в брак — правда, всего на три года. Есть ли какие-то кары за простое совместное проживание без официального оформления отношений, не известно.
Турция
Раньше — до эпохального в данном случае 1996 года — женщина считалась виновной после разового случая любого физического контакта с чужим мужчиной. Там, может, и до секса вообще дело не доходило. Однако закон был суров. А вот для того, чтобы объявить изменником мужчину, его нужно было еще как-то уличить в связи — более того, она должна была оказаться постоянной. То есть это требовалось еще и доказать каким-то хитрым образом. Зато теперь даже разовый адюльтер карается тюрьмой. До пяти лет без права посещения законной супруги — зато с обязанностью содержать ее. Неплохо.
Китай
В 1913 году в этой стране стали наказывать неверных мужчин. За связь со свободной девушкой полагалось сто палочных ударов, с замужней — до восьмидесяти. За откровенный флирт и намеки на секс мужчину опять-таки подвергали ста ударам. Современные китайцы верят, что желание изменить “лечится” двухлетним заключением в тюрьме или конфискацией имущества.
США
Американцы одними из первых догадались, что измена может поправить финансовое положение пострадавшей стороны. В 21 штате все еще действует закон 1815 года, согласно которому можно подать в суд на изменника или посадить его в тюрьму.
Массачусетс, Оклахома и Айдахо признают мужскую неверность уголовным преступлением. И если в Мичигане неверный муж заплатит штраф в $10, то в Мэриленде вполне может получить пожизненное.
Индонезия
В этой мусульманской стране, как и в других странах под флагом этой религии, измена сурово порицается. Здесь демократия представлена очень любопытным образом. В тамошней полиции есть специальный отдел — этакая “полиция нравов”, в которой могут служить только представительницы прекрасной половины человечества. Они пристально бдят соблюдение морали жителями островного государства. И, конечно, сразу фиксируют, если мужчины изменяют своим вторым половинкам. В провинции Ачех пошли еще дальше — и создали базу данных о сексуальных правах. В ней есть данные о родственницах каждого мужчины. С теми, с кем он не связан кровно или узами брака, находиться наедине запрещается.
Уганда
Раньше любая жительница страны могла чувствовать себя относительно комфортно, вступая в брак. Женщины точно знали, что в случае измены они могут получить солидную денежную компенсацию от провинившегося супруга. А он отправится думать о своем вовсе не прекрасном поведении в места не столь отдаленные. На целые 12 месяцев. Но в 2006 году какой-то светоч ума решил все переиграть — и теперь такой же точно закон работает против женщин. А мужчины, выходит, снова могут делать то, что хотят. Ужас, да и только.