ФОТО | “Время ягодиц”: Бритни Спирс опять разделась на камеру

40-летняя скандальная певица Бритни Спирс устроила фотосессию топлесс дома у зеркала. Артистка показала ягодицы в красных трусиках и не надела бюстгальтер. В принципе, ничего нового: Бритни в последнее время оголяется не просто в любой непонятной ситуации, а, кажется, рефлекторно — увидев фотокамеру.