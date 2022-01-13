Шоубиз
13.01.2022, 14:30

ФОТО | “Время ягодиц”: Бритни Спирс опять разделась на камеру

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ФОТО: screenshot - youtube

40-летняя скандальная певица Бритни Спирс устроила фотосессию топлесс дома у зеркала. Артистка показала ягодицы в красных трусиках и не надела бюстгальтер. В принципе, ничего нового: Бритни в последнее время оголяется не просто в любой непонятной ситуации, а, кажется, рефлекторно — увидев фотокамеру.

Кадры, сделанные фотографом Андреа Макклей, звезда выложила в свой Instagram, насчитывающий почти 39 млн подписчиков. На всех них американская исполнительница позирует задом. “Время ягодиц”, — лаконично подписала пост Бритни, отметив автора фото.

На теле знаменитости нет ничего, кроме крохотных красных стрингов-нитей и коричневых туфель. Спирс похвасталась стройными ногами и подтянутой спиной.

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