13.01.2022, 14:30
ФОТО | “Время ягодиц”: Бритни Спирс опять разделась на камеру(7)
ФОТО: screenshot - youtube
40-летняя скандальная певица Бритни Спирс устроила фотосессию топлесс дома у зеркала. Артистка показала ягодицы в красных трусиках и не надела бюстгальтер. В принципе, ничего нового: Бритни в последнее время оголяется не просто в любой непонятной ситуации, а, кажется, рефлекторно — увидев фотокамеру.
Кадры, сделанные фотографом Андреа Макклей, звезда выложила в свой Instagram, насчитывающий почти 39 млн подписчиков. На всех них американская исполнительница позирует задом. “Время ягодиц”, — лаконично подписала пост Бритни, отметив автора фото.
На теле знаменитости нет ничего, кроме крохотных красных стрингов-нитей и коричневых туфель. Спирс похвасталась стройными ногами и подтянутой спиной.