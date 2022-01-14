ФОТО | Когда нет фильтров: папарацци сняли Валерию с целлюлитом
Во время новогодних каникул, как известно, многие звезды российского шоу-бизнеса отправляются на отдых. Кто на море понежится на солнце, кто на элитные горно-лыжные курорты покорять снежные склоны. Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин не стали исключением и отправились в ОАЭ, — с завистью констатирует Topnews.
Судя по кадрам из Stories, которыми поделилась певица, пара провела каникулы в Дубае, куда летали на частном самолете. На кадрах записи можно увидеть роскошную обстановку лайнера. Дизайн салона выполнен в бежевых тонах, однако подсветка и аксессуары добавляют яркости.
Однако помимо шикарного частного лайнера Валерия во время пляжного отдыха засветила и свою фигуру, чего судя по кадрам явно не планировала делать. Так, Telegram-канал “НеМалахов” опубликовал фото Иосифа Пригожина и его красавицы-жены, которая в кадре наглядно демонстрирует недостатки фигуры, в частности признаки целлюлита. 53-летняя артистка явно длительное время скрывала его, прикрываясь всевозможными фильтрами, однако от папарацци на сей раз даже ей не удалось скрыться.