11.01.2022, 18:30
ФОТО | Кирилл Кяро показал, чем занимался в Эстонии во время новогоднего отпуска
ФОТО: screenshot
К сожалению, эстонские каникулы Кирилла Кяро подошли в концу и он уезжает обратно в Москву. Актер поделился снимками, которые ему удалось сделать во время отдыха на родине.
“Всех с прошедшими и ещё не наступившими! Мой новогодний отпуск подошёл к концу.Было тепло и беззаботно. Впереди Новый, рабочий, надеюсь интересный, удачный год. Чего всем желаю) Простите за долгое молчание,хотелось насладиться живым общением) Доброго года всем)”, — написал Кирилл в своем Инстаграме.