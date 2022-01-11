ФОТО | Кирилл Кяро показал, чем занимался в Эстонии во время новогоднего отпуска

“Всех с прошедшими и ещё не наступившими! Мой новогодний отпуск подошёл к концу.Было тепло и беззаботно. Впереди Новый, рабочий, надеюсь интересный, удачный год. Чего всем желаю) Простите за долгое молчание,хотелось насладиться живым общением) Доброго года всем)”, — написал Кирилл в своем Инстаграме.