Горячее обсуждение в "Книге жалоб": Житель Тарту был в шоке от пиццы, которую ему доставили

Участник группы “Книга жалоб” пожаловался на заведение Kebab master в Тарту. Как можно заметить, на картинке Nutella пицца выглядит аппетитно и состоит из нутеллы, банана и маршмэллоу. Но по факту клиенты получили пересушенную пиццу без бананов, да и судя по всему — не особо съедобную.

В комментариях писали:

“Извините, но на это даже больно смотреть. А, уж, про то, что это следует еще и есть — я вообще молчу”;

“А по существу если, то пишите в болт поддержку и прилагайтте фото . Возместят потраченные деньги и накажут штрафом это место”;

“Маршмелоу чуточку больше, чем на картинке. А в целом просто 🔥🔥🔥”;

“Да уж… 😬 Выглядит вообще не аппетитно, стыдно такое клиенту отдавать”.

Но больше всего всех повеселил ответ ресторана, который получил жалующийся мужчина.

“Спасибо, что связались с нами! Очень странно, что повар забыл положить в пиццу бананы, однако в остальном пицца выглядит хорошо. Чем можем вам помочь?“ — ответили в Kebab master.

Сталкивались ли вы когда-нибудь с доставкой в стиле “ожидание\реальность”?

(орфография и пунктуация авторов сохранены)