Умер ведущий популярного российского шоу Михаил Зеленский

Причины смерти журналиста не уточняются. По данным Telegram-канала “Раньше всех”, Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане.

Зеленский был ведущим программы “Билет в Большой” на “России-Культура” и “Прямого эфира”, а также был обозревателем телеканала и ведущим программы “Новости культуры”.

Журналист был трижды женат. Одной из его спутниц жизни была известная украинская фигуристка, призер Олимпийских игр Елена Грушина.

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