Умер ведущий популярного российского телешоу Михаил Зеленский, стала известна причина смерти

По данным Telegram-канала “Раньше всех”, Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане.

Зеленский был ведущим программы “Билет в Большой” на “России-Культура” и “Прямого эфира”, а также был обозревателем телеканала и ведущим программы “Новости культуры”.

Журналист был трижды женат. Одной из его спутниц жизни была известная украинская фигуристка, призер Олимпийских игр Елена Грушина.

Позднее журналисты выяснили предварительную причину смерти коллеги. По информации СМИ, у мужчины случился инсульт. Его экстренно доставили в одну из местных клиник, где врачи боролись за жизнь звезды. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Около 23:00 по московскому времени Зеленского не стало.

В момент приступа рядом с Михаилом находилась его супруга Мила Рубинчик. Вместе влюбленные планировали провести райский отпуск, даже не предполагая, какой трагедией он закончится. Сейчас близкие Зеленского решают вопрос с транспортировкой его тела в Москву.

Соболезнования семье Зеленского уже принесли не только его коллеги, но и многочисленные поклонники. «Какой кошмар! Такой талантливый человек ушел»; «В один миг не стало прекрасного журналиста. Михаил, мы будем вас помнить»; «Не верится, что это правда», — делились неравнодушные в комментариях в социальных сетях.

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