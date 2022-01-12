Двойная радость: победитель “Ледникового периода” Федор Федотов стал отцом

“Я восхищаюсь тобой. Ты самый великий человек, человек великих дел, мыслей, идей, поступков. Я всегда знал это и убеждаюсь в этом каждый день. Я благодарю тебя, хотя благодарность эту ничем до конца выразить нельзя. Я люблю тебя, но хотел бы любить еще больше, если это возможно. Я горжусь тобой, преклоняюсь, удивляюсь, учусь у тебя каждый день. Волшебница, герой, птица, кошка, красавица, победительница, бесстрашная и прекрасная. Единственная. Самый героический герой из всех героев на свете. Спасибо тебе за все. За эту жизнь, за новую жизнь, за нашу дружбу, за эту любовь, за твои силы и терпение, за твою доброту, за твое великое сердце, за самые чистые и самые небесные глаза на свете. У меня не хватает слов. За всю жизнь я не смогу сказать тебе всего, что должен, не смогу дать столько любви и нежности, сколько должен. Но я попробую. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю”, — написал он в личном блоге.