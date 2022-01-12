"Межпозвоночные грыжи": Ефим Шифрин в шоке от диагноза, который поставили ему в Интернете

А вчера Ефим Шифрин обратился к своим читаелям в Фейсбуке с вопросом: “Ну что, судиться с этим чудаком?”, приложив ссылку на публикацию в Живом Журнале, автор которой аж поставил диагноз — “межпозвоночные грыжи вырезали неудачно”.

И это при том, что даже считающаяся одной из самых “желтых” газет России “Экспресс-газета” в день публикации пугающего фото оговорилась: ”…вероятнее всего, инвалидное кресло — реквизит постановки, в которой участвует Шифрин. В руках артист держит текст своей роли”. И была права (ошибившись, впрочем, назвав снимок свежим).

Сам Шифрин наконец успокоил и поклонников, и разошедшихся в своих фантазиях блогеров: “Это фото пятилетней давности. Два актера репетируют с текстом. Один из них — в коляске, поскольку дело происходит в доме престарелых”. “Даже если допустить, что с одним актером что-то не так, откуда эти бредни про неудачные операции и прочие дурости?“ — недоумевает Ефим Залманович.

Эта история закончилась хорошо. Автор публикации извинился переш Шифриным и удалил свой скандальный пост. Но сколько еще подобных историй может произойти в погоне за читателями?